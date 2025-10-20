“ONE PIECE 1163” Manga: Spoilers confirmados

Ya tenemos los primeros spoilers confirmados del capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE”. Rocks D. Xebec parece enfrentarse a su peor enemigo, el ‘mundo’ mismo. ¿Quién será? Aquí te contamos todo lo que salió.

CAPÍTULO 1163: PROMESA.

La portada es Luffy haciendo parkour con algunos monos.

con algunos monos. Imu llama a Rocks Davy Jones, pero Rocks responde que él no es ese tipo.

ROCKS: “¡Pero estoy de acuerdo en que lo que es “PROMETIDO” debe ser cumplido!”

Big Mom se une al trío en la batalla.

Atacan juntos, cambio de escena.

Los Piratas de Roger aún chocan con los Piratas de Rocks, quienes comienzan a pelear entre ellos ( John vs Ganzui ).

). Garp y Roger se unen contra Imu, Xebec y sus 3 mejores atacantes.

Hay una épica doble página con Rocks, Roger, Garp, Barbablanca, Kaido y Big Mom atacando a Imu todos juntos.

Pero incluso de ese ataque masivo, Imu se recupera.

El capítulo termina con Imu usando Domi Reversi sobre Rocks y ordenando matar a su familia.

sobre Rocks y ordenando matar a su familia. No hay descanso la próxima semana.

Fecha del capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 26 de octubre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo 1162 de “ONE PIECE”, titulado “G·V·B·R (God Valley Battle Royal)”, concluye el peregrinaje de Yamato en Wano con una escena pacífica junto a Momonosuke, Kinemon y Ulti en la Capital de las Flores.

La acción principal se centra en el pasado, en God Valley:

Rayleigh rescata a Shakky con ayuda indirecta de Shiki. Newgate (Barbablanca) ordena centrarse en los tesoros ahora que Shakky está a salvo.

con ayuda indirecta de Shiki. Newgate (Barbablanca) ordena centrarse en los tesoros ahora que Shakky está a salvo. Garp se enfurece al descubrir a todos los civiles muertos y llama a Sengoku.

se enfurece al descubrir a todos los civiles muertos y llama a Sengoku. Rocks rescata a Eris y a Teach, pero es perseguido por Garling, otro “Caballero Divino” y miembros del “Clan Davy” (incluidos el padre y la abuela de Rocks) transformados en demonios.

rescata a Eris y a Teach, pero es perseguido por Garling, otro “Caballero Divino” y miembros del (incluidos el padre y la abuela de Rocks) transformados en demonios. Eris decide sacrificarse, saltando de la espalda de Rocks y jurando que si eran capturados mataría a Teach y luego se suicidaría, pidiéndole a Rocks que se reúnan en Lulusia.

decide sacrificarse, saltando de la espalda de Rocks y jurando que si eran capturados mataría a Teach y luego se suicidaría, pidiéndole a Rocks que se reúnan en Lulusia. Big Mom roba la “Uo Uo no Mi mitológica modelo Seiryū” de Ivankov para dársela a Katakuri, pero Kaidou aparece, la golpea, se come la fruta y huye volando transformado en dragón.

roba la de Ivankov para dársela a Katakuri, pero aparece, la golpea, se come la fruta y huye volando transformado en dragón. Rocks se ve forzado a matar a sus familiares del “Clan Davy” transformados. Garling queda gravemente herido tras su enfrentamiento con Rocks.

El capítulo culmina con la llegada de Imu , quien aparece sobre Saturn transformado en su forma “Gyuuki”.

, quien aparece sobre transformado en su forma “Gyuuki”. Rocks se prepara para luchar contra esta criatura, y se le unen Newgate y luego Kaidou en su nueva forma de dragón.

y luego en su nueva forma de dragón. Garp y Roger sienten la llegada de Imu y la aterradora transformación de Saturn.

sienten la llegada de Imu y la aterradora transformación de Saturn. En la última viñeta, Rocks, Newgate y Kaidou encaran a Imu, y Rocks contesta la pregunta de Newgate sobre qué es esa criatura diciendo: “Creo que estamos mirando directamente... ‘AL MUNDO’“.

