“ONE PIECE 1163” Manga: Spoilers confirmados

Escucha la noticia
“ONE PIECE 1163” Manga: Spoilers confirmadosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Ya tenemos los primeros spoilers confirmados del capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE”. Rocks D. Xebec parece enfrentarse a su peor enemigo, el ‘mundo’ mismo. ¿Quién será? Aquí te contamos todo lo que salió.
Spoilers “ONE PIECE 1163″
CAPÍTULO 1163: PROMESA.
Newsletter Saltar Intro
- La portada es Luffy haciendo parkour con algunos monos.
- Imu llama a Rocks Davy Jones, pero Rocks responde que él no es ese tipo.
- ROCKS: “¡Pero estoy de acuerdo en que lo que es “PROMETIDO” debe ser cumplido!”
- Big Mom se une al trío en la batalla.
- Atacan juntos, cambio de escena.
- Los Piratas de Roger aún chocan con los Piratas de Rocks, quienes comienzan a pelear entre ellos (John vs Ganzui).
- Garp y Roger se unen contra Imu, Xebec y sus 3 mejores atacantes.
- Hay una épica doble página con Rocks, Roger, Garp, Barbablanca, Kaido y Big Mom atacando a Imu todos juntos.
- Pero incluso de ese ataque masivo, Imu se recupera.
- El capítulo termina con Imu usando Domi Reversi sobre Rocks y ordenando matar a su familia.
- No hay descanso la próxima semana.
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
Fecha del capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE”
El capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 26 de octubre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.
¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?
- Vía Manga Plus
La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.
¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?
El capítulo 1162 de “ONE PIECE”, titulado “G·V·B·R (God Valley Battle Royal)”, concluye el peregrinaje de Yamato en Wano con una escena pacífica junto a Momonosuke, Kinemon y Ulti en la Capital de las Flores.
La acción principal se centra en el pasado, en God Valley:
- Rayleigh rescata a Shakky con ayuda indirecta de Shiki. Newgate (Barbablanca) ordena centrarse en los tesoros ahora que Shakky está a salvo.
- Garp se enfurece al descubrir a todos los civiles muertos y llama a Sengoku.
- Rocks rescata a Eris y a Teach, pero es perseguido por Garling, otro “Caballero Divino” y miembros del “Clan Davy” (incluidos el padre y la abuela de Rocks) transformados en demonios.
- Eris decide sacrificarse, saltando de la espalda de Rocks y jurando que si eran capturados mataría a Teach y luego se suicidaría, pidiéndole a Rocks que se reúnan en Lulusia.
- Big Mom roba la “Uo Uo no Mi mitológica modelo Seiryū” de Ivankov para dársela a Katakuri, pero Kaidou aparece, la golpea, se come la fruta y huye volando transformado en dragón.
- Rocks se ve forzado a matar a sus familiares del “Clan Davy” transformados. Garling queda gravemente herido tras su enfrentamiento con Rocks.
- El capítulo culmina con la llegada de Imu, quien aparece sobre Saturn transformado en su forma “Gyuuki”.
- Rocks se prepara para luchar contra esta criatura, y se le unen Newgate y luego Kaidou en su nueva forma de dragón.
- Garp y Roger sienten la llegada de Imu y la aterradora transformación de Saturn.
- En la última viñeta, Rocks, Newgate y Kaidou encaran a Imu, y Rocks contesta la pregunta de Newgate sobre qué es esa criatura diciendo: “Creo que estamos mirando directamente... ‘AL MUNDO’“.
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”
- Título: One Piece
- Autor: Eiichiro Oda
- Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.
- Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.
TE PUEDE INTERESAR
Contenido Sugerido
Contenido GEC