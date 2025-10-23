“ONE PIECE 1163” Manga: Capítulo completo

Ya tenemos todo el capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE”. Rocks D. Xebec se enfrenta cara a cara contra Imu-sama en God Valley mientras los demás piratas se unen a la batalla. ¿Qué pasó ahora? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Capítulo 1163 de “ONE PIECE”

“Promesa”.

El capítulo comienza con Imu (que está encima del cuerpo de Saturn) atacando de forma indiscriminada a todos los piratas y Marines de God Valley.

Después vemos que Imu se encontró cara a cara con Rocks.

Rocks: “¡¡Hey!! ¡¡¡Mira aquí, rey de las ratas!!! Has venido hasta aquí para matarme, ¿¡verdad!?”

Imu: “¡¡¡Y pensar que eras tú... Davy Jones!!!”

Rocks: “Me parece que te estás confundiendo de persona, yo nunca conocí a ese tipo...Sin embargo... una “PROMESA” debe cumplirse. ¿No te parece...?”

Imu: “¡¡...!! ¡¡Y ES POR ESO que todos ustedes deben ser eliminados!!¡¡¡Deben ser borrados completamente de la historia!!!¡¡¡El mundo de Mu todavía no está completo...!!!”

Rocks: “¡¡¡Este mundo NO ES TUYO!!!”

Rocks e Imu empezaron a luchar. Al mismo tiempo, Garp estaba muy cerca de allí junto a unos cuantos Marines, y se dirigió a donde estaba la lucha. Garp también vio cómo Imu atacó a los piratas y Marines.

Marines: “Garp-san, ¿deberíamos proporcionar refuerzos?”

Garp: “¡¡Por supuesto!!”

Marines: “Pero... ¿¡a quién!?”

Pasamos a la batalla entre los Piratas de Roger y los Piratas de Rocks. En una GRAN página doble vemos al Capitán John usando los poderes de la “Jiki Jiki no Mi” (la fruta que tiene Kid en el presente) para recolectar gracias al magnetismo todos los tesoros para él mismo.

Capitán John: “¡¡¡Tesoros, vengan a mi!!!“ Big Eater (los kanji utilizados significan “Gran Apretón Magnético”)!!!”

Gaban: “¡¡Todos los metales están reaccionando al poder de ese tipo!! ¡¡¡No dejen que les roben las armas!!!”

Piratas de Roger: “¡¡Detectada una potente fuerza magnética desde la entrada del valle hasta la zona sureste de la isla!!”

Roger: “¡¡Fuera de mi camino!! ¡¡Esto ahora me importa un bledo!!”

Pese a la fuerza del poder magnético, Roger continuó corriendo hacia el lugar donde Imu y Rocks estaban luchando.

Ganzui vio lo que el Capitán John estaba haciendo, así que decidió atacarle con los poderes de su “Bomu Bomu no Mi” (la fruta que tiene Mr. 5 en el presente). Ganzui disparó un moco seco al Capitán John usando un ataque llamado “Sky Snake Red Cannon” (Cañón Rojo de la Serpiente del Cielo) con el que le derrotó.

El arma de Dragon también se vio atraída por el poder magnético del Capitán John, así que Dragon cayó al suelo cuando el Capitán John fue derrotado. Dragon y Shanks se separaron en ese momento, y después vemos cómo Shanks se subió a uno de los cofres del tesoro.

Volvemos de nuevo a la zona donde Imu y Rocks estaban luchando. Garp llegó a la zona, pero un grupo de Marines estaban agarrándole para intentar detenerle entre todos.

Marines: “¡¡No puede hacer eso Vicealmirante Garp!! Se trata de una de las “mayores autoridades del Gobierno Mundial”...”

Garp: “¿¡Se refieren a ese bicho!?”

Kaido le pidió a Rocks que le dejara probar a él también, pero de repente, Linlin llegó volando sobre Zeus y atacó a Kaido. Roger finalmente llegó también y se preparó para atacar a Imu.

Linlin (enfadada): “¡¡¡Espera un segundo Kaido!!! ¡¡Voy a matarte!!”

Kaido: “Me tienes envidia, ¿¡verdad!? ¡¡Pues mira esto!!”

Roger: “¡¡Garp, ese monstruo es mío!!”

Vemos a Garp, Roger, Rocks, Newgate, Kaidou y Linlin atacando todos juntos y a la vez a Imu!!!

Garp: “¡¡¡“Galaxy Impact”!!!”

Roger: “¡¡¡“Kamusari” (Elusión Divina)!!!”

Rocks: “¡¡¡“Pandæmonium” (los kanji utilizados significan “Abismo Maldito”)!!!”

Newgate: “¡¡¡“Hakua” (los kanji utilizados significan “Destructor del Espacio”)!!!”

Linlin: “¡¡¡“Ikoku” (Nación Poderosa)!!!

Kaido: “¡¡¡“Dragón”!!!”

Todos estos poderosísimos ataques consiguen destruir el cuerpo de Imu.

Linlin en realidad intentó atacar a Kaido, pero éste esquivó el ataque que finalmente impactó en el cuerpo de Imu. El ataque de Kaidou era un “Bolo Breath”, pero como era la primera vez que Kaidou lo usaba, aún no había decidido un nombre para dicho ataque

Lamentablemente para ellos, Imu se recuperó de sus ataques de inmediato. Después, Imu desató una ola gigantesca de haki con “rasgos de dinastía” que hizo que muchísima gente en todo God Vallery perdiera el conocimiento.

Pese a todo, Rocks continuó atacando a Imu e incluso consiguió cortar en trozos el cuerpo de Imu con su espada. Pero todo era inútil contra Imu.

Imu: “Puedo ver a tu mujer y tu hijo corriendo por el bosque...”

Rocks: “¡¡¡No te atrevas a tocarlos!!!”

Imu (todavía cortado en trozos) apuñaló el cuerpo de Rocks con dos tentáculos negros.

Imu: “Ten por seguro que Mu no hará nada...”

Rocks: “¡¡Argh!! La picadura de un mosquito es más...”

Imu: “¡¡Tú serás el que elimine a todo tu clan...!! Aniquila a tu mujer y a tu hijo...”

Rocks: “¿¡Qué!? ¡¡Como si algo tan absurdo fuera...!!”

Imu: ““Domi Reversi” (Dominio del Reverso Oscuro)”

Rocks: “¡¡A... Argh...!!”

En la ALUCINANTE página final del capítulo, Imu usó el “Domi Reversi” en Rocks mientras Garp, Roger, Newgate y Linlin observaban en shock lo que estaba pasando.

El capítulo termina con Rocks comenzando a transformarse en demonio, vemos cómo empiezan a crecerle unos largos colmillos en su boca. Y en la viñeta final, vemos a Eris y Teach corriendo por el bosque...

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 26 de octubre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

