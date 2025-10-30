“ONE PIECE 1164″ Manga: Capítulo completo

Ya tenemos todo el capítulo 1164 del manga de “ONE PIECE”. La batalla de God Valley está llegando a su final y ahora con Rocks D. Xebec transformándose en demonio, veremos su pelea contra Roger y Garp. Aquí te contamos todo lo que pasó.

Capítulo 1164 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “el linaje Davy”.

En la portada tenemos el pedido de un lector en donde vemos a Perona persiguiendo a un conejo que tiene un reloj de mano.

El capítulo inicia justo donde terminó el anterior, con Imu-sama atravesando a Rocks con sus brazos oscuras mientras todos miran. Rocks es atacado por el Domi Reversi.

Xebec grita “¡Qué está pasándome!”mientras Newgate pregunta “¿Oye Rocks estás bien?”. Roger se pregunta por qué los ataques no le hacen daño a esa araña. Linlin está preocupada y Kaido solo mira molesto.

Imu le dice a Rocks “eres un tipo duro de verdad maldito”. Rocks responde “Zeh zeh, no subestimes la capacidad de los humanos maldito monstruo... Je, Davy D. Jones. ¡Ese es el nombre del antiguo rey del mundo jajajaja!" grita Rocks mientras vemos como colmillos salen de sus dientes y su rostro comienza a transformarse en demonio.

“¡Silencio maldito! Ese tipo jamás fue un rey, ni por un segundo. Tú no tienes ni una conexión con el destino de Mu y Davy", grita Imu muy molesto.

“Voajajaja, ¡entonces no tengas miedo! “Davy” es solo un nombre. ¿Siempre le has temido no es así? Que la voluntad de “Davy” sea transferida y que algún día “la promesa” sea cumplida" dice Rocks riéndose mientras vemos a Eris corriendo con Teach en brazos.

“A quién le tienes miedo.... ¿A Davy D. Jones o a Joy Boy? Voajajaja”, grita Rocks. “Deja de soñar idiota, ellos no van a volver a aparecer nunca más. Si tan solo ustedes los “Davy” desaparecieran. Mu ha encontrado muy “buenos soldados”. Ellos son enormes, fieros y listos como una tribu presta para la batalla" acota Imu.

Rocks responde “¡Jajaja, los gigantes! Eres un tonto, no voy a dejarque pongas un solo pie en esa isla y mucho menos una mano en Harald. No te atrevas a tocarlos. ¡Esos tipos solo desean paz!" pero esto a Imu no le importa y clava más el cuerpo de Rocks mientras le dice “Una oportunidad sin precedentes, un rey que es tan fácil de manipular no va a pasar nunca más”.

“Con el estado que tienes ahora mismoo, lo tengo todo ahora. Ahora apúrate Rocks. El “Sueño de Davy” ja... ¡Termínalo ahora mismo!" grita Imu-sama mientras los ojos de Rocks se ponen blancos.

Rocks ahora sí comienza a gritar como si se estuviese incendiando por dentro “¡Ahhhhhhhh!” grita Rocks mientras cae al suelo en las llamas de Imu sobre Saturno. Linlin lo ve y le pregunta qué le ha pasado y si se encuentra bien pero Rocks le dice “maldita sea, estoy cayendo desmayado” mientras la transformación demoníaca se va apoderando de él. Linlin lo ve y le pregunta cómo hizo para hacerse más grande pero Rocks les grita “¡Oigan todos ustedes, quítense de mi camino!” mientras empieza a reír satánicamente.

“¡Hay un linaje que debo remover de la historia!”. Rocks se ha transformado en un demonio por completo, le salen alas de la espalda y ahora es gigante.

Imu lo mira muy molesto y Linlin no entiende qué pasa cuando de la nada, Rocks mira a todos para iniciar su ataque y salta directamente hacia Kaido y con su espada le clava la nariz y Kaido le grita “Oye Rocks bastardo, ¿qué estás haciendo?” cuando de la nada Rocks lo agarra y lo lanza al rey de las bestias directamente contra la montaña, reventando su cabeza de Kaido en modo dragón contra esta. Kaido está golpeado y Linlin sale en su defensa.

“¡Oye idiota, qué estás haciendo si somos tus aliados!” grita Big Mom pero esto le importa poco o nada a Rocks demonio que le mete una senda patada que la manda a volar a Linlin muy lejos y esta pasa al costado de Barbablanca que lo mira enojado. Ahora Rocks va a la carga en contra de Newgate y este le pregunta “Oye Rocks, ¿realmente nos estamos interponiendo en tu camino?" y Rocks responde que sí mientras se abalanza contra Newgate para atacarlo con su espada enorme pero Barbablanca consigue tanquear el ataque de Rocks usando el poder de su fruta del diablo y haki en un choque tan pero tan fuerte que una de las montañas más enormes de God Valley termina yéndose al diablo.

“¡Ahhh corran, vamos a morir!” gritan los marinos y piratas del lugar que no pueden creer lo que está pasando en la isla. Rocks sigue su camino corriendo mientras la isla comienza a desmoronarse. Él está camino a donde está Eris y Teach.

Los marinos gritan por intercomunicador “en el lado noroeste, en la costa, los barcos de guerra están” mientras se corta la transmisión al ser destruidos por lo que les ordenan que mantengan su distancia de la isla.

Los dragones celestiales gritan de miedo y enojo “¡eso estuvo cerca, a quién vamos a castigar por esto, ¡es imperdonable!“, gritan los malditos. Los marinos los apuran pero los dragones celestiales le dicen que todavía no salgan de la isla hasta que estén todos ya que si queda solamente un dragón celestial en la isla, matarán a todos los marinos que los salvaron.

Nos vamos al lado sur con los piratas de Roger. Rayleigh cargando a Shakky les dice a todos que se apuren y piensa en Roger esperando que esté bien. Los piratas de Roger siguen corriendo a pesar de que el camino esté destruido.

Tras esto, nos vamos con Monkey D. Dragon que está de rodillas en el suelo lamentándose el haber perdido al bebé Shanks. “Maldita sea, ni siquiera pude salvar a un pequeño bebé. ¿A dónde se fue?" dice Dragón.

Ivankov le dice a Kuma que ya es suficiente. “Si nos quedamos un rato más va a ser demasiado peligroso”. Ginny grita por Kuma y este le responde que “deben de haber más vidas que necesiten ser salvadas en esta carnicería” pero de la nada, ve a unas personas a lo lejos.

Tras esto, nos vamos con los piratas Rocks. El capitán John está malherido maldiciendo a Ganzui.

Ganzui grita “¡Maldito seas Shiki! ¿Acaso es posible escapar de esta isla?” mientras vemos que Shiki está corriendo gritando que no se crean más inteligente que él. Los marinos están desesperados gritando por ayuda porque el bosque se está incendiando.

Rocks sale destruyendo todo a su paso y consigue encontrar a Eris y a Teach.

“¡Xebec, esa forma, ¿te has perdido a ti mismo? Perdónanos, al intentar salvarnos confrontaste a esa cosa pero era demasiado pronto...“. Tras esto, ella toma a Teach fuerte y le dice “hijo mio, saltemos hacia el mar, no tenemos más opción que nadar. ¡NO dejaré que el linaje Davy sea exterminado! ¡Debes vivir hijo, sin importar lo que pase!" mientras los marinos ya tienen en la mira a ellos dos.

Rocks alza su espada justo atrás de ellos y cuando se disponía a partirlos a la mitad, los marinos iniciaron con su ataque brutal. Eris grita en desesperación pero de la nada aparece el mismísmo Bartolomew Kuma para lanzarse y con el poder de su fruta del diablo salvar a Eris y a Teach enviándolos a otro lugar. Kuma ve a los ojos demoníacos de Rocks pero justo antes que le caiga la espada y las bombas de los marinos, Kuma consigue transportarse también.

Una explosión gigante se da en esa parte de la isla pero por otro lado, Imu sama solamente mira.

“Maldita sea. Ahora, Davy, extingue toda luz de vida existente en esta isla” dice Imu mientras Rocks escucha.

Los marinos le dicen a Garp que se apuren y Garp se molesta y les dice “¡Oigan estúpidos, ustedes son los que deberían apurarse. ¿Cuántos personas más quedan en esta isla?“. Rayleigh y Gaban le preguntan a Roger dónde está y Roger responde por den den mushi que “está bien, pero que de cualquier forma, lo contacten solamente cuando todos estén reunidos y listos para zarpar”.

Rocks comienza a matar a todas las personas vivas en la isla y los piratas salen corriendo. El demonio Rocks está destruyendo todo a su paso pero de la nada hay un silencio. Garp toma un fuerte respiro y Roger cierra los ojos. Toda la isla revienta en haki al escuchar un grito unísono por parte de ambos. “¡VEN A HACERNOS FRENTE ROCKS!” retumba el lugar.

Imu sama se da cuenta de algo “¡Davy qué haces...!”. El demonio Rocks camina lentamente hacia el lugar gritando fuertemente con lo que este se frena ya que el héroe de la marina y el próximo rey de los piratas se plantan frente a él para la batalla definitiva.

“Ah, esa apariencia que tienes. En qué te has convertido Rocks...” le dice Garp mientras Roger dice “Ahhh qué es esa cara que tienes ahora oye” pero de la nada, pasa algo que los sorprende a algo. Una voz habla directamente a sus cerebros.

“¡Roger, Garp!”, se escucha mientras Roger se agarra la cabeza y se pregunta de quién es esa voz. Garp está sorprendido. Rocks demonio camina hacia donde están ellos y de la nada, de sus ojos blancos, un mar de lágrimas comienza a salir.

“Por favor, se los ruego, mátenme, no me dejen vivir así”, dice Rocks llorando sin parar. Roger y Garp no lo pueden creer con lo que finalizamos el capítulo 1164 del manga de ONE PIECE con Rocks demonio abalanzándose entre lágrimas hacia Garp y Roger que se alistan para la batalla que dará inicio a la leyenda de God Valley.

¡La próxima semana SÍ habrá manga!

Fecha del capítulo 1164 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1164 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 2 de noviembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo se centra en el Incidente de God Valley y la batalla culminante contra Imu.

Imu vs. Rocks y la Gran Alianza

Imu Ataca: Imu (sobre el cuerpo de Saturn) ataca indiscriminadamente a piratas y Marines en God Valley.

Imu (sobre el cuerpo de Saturn) ataca indiscriminadamente a piratas y Marines en God Valley. Encuentro Rocks-Imu: Rocks D. Xebec se enfrenta a Imu. Imu lo llama “¡¡Davy Jones!!”, lo cual Rocks niega, pero afirma que la “PROMESA” debe cumplirse. Imu insiste en la eliminación total de Rocks y su clan para completar el “mundo de Mu”.

Rocks D. Xebec se enfrenta a Imu. Imu lo llama “¡¡Davy Jones!!”, lo cual Rocks niega, pero afirma que la “PROMESA” debe cumplirse. Imu insiste en la eliminación total de Rocks y su clan para completar el “mundo de Mu”. Ataque Masivo: Se forma una alianza épica para atacar a Imu. En una impresionante doble página, Garp , Roger , Rocks , Newgate (Barbablanca) , Kaido y Linlin (Big Mom) lanzan sus ataques más poderosos y nombrados simultáneamente (como el Galaxy Impact de Garp y el Kamusari de Roger) contra Imu. Linlin y Kaido incluso tienen un breve enfrentamiento, y el ataque de Linlin y el primer Bolo Breath de Kaido impactan accidentalmente en Imu.

Se forma una alianza épica para atacar a Imu. En una impresionante doble página, , , , , y lanzan sus ataques más poderosos y nombrados simultáneamente (como el de Garp y el de Roger) contra Imu. Linlin y Kaido incluso tienen un breve enfrentamiento, y el ataque de Linlin y el primer de Kaido impactan accidentalmente en Imu. Inutilidad de los Ataques: A pesar de la devastación, Imu se regenera inmediatamente. Luego, desata una gigantesca ola de haki con “rasgos de dinastía” que noquea a muchos. Rocks continúa atacando e incluso logra cortarlo, pero es inútil.

Subtramas y Desenlace

Capitán John y la Jiki Jiki no Mi: El Capitán John usa los poderes de la Jiki Jiki no Mi (la fruta actual de Kid) para intentar robar todos los tesoros. Es derrotado por Ganzui (usuario de la Bomu Bomu no Mi de Mr. 5) con un moco explosivo. En medio del caos, Dragon pierde su arma y Shanks (bebé) aprovecha para subirse a un cofre del tesoro.

El Capitán John usa los poderes de la (la fruta actual de Kid) para intentar robar todos los tesoros. Es derrotado por (usuario de la de Mr. 5) con un moco explosivo. En medio del caos, Dragon pierde su arma y Shanks (bebé) aprovecha para subirse a un cofre del tesoro. Manipulación de Rocks: Imu, a pesar de estar cortado, apuñala a Rocks con tentáculos negros. Menciona a la mujer e hijo de Rocks (Eris y Teach) y utiliza la técnica “Domi Reversi” (Dominio del Reverso Oscuro) .

Imu, a pesar de estar cortado, apuñala a Rocks con tentáculos negros. Menciona a la mujer e hijo de Rocks (Eris y Teach) y utiliza la técnica . Final Impactante: El capítulo termina con Rocks empezando a transformarse en un demonio, con largos colmillos creciendo en su boca, bajo la mirada de shock de Garp, Roger, Newgate y Linlin. La viñeta final muestra a Eris y Teach corriendo por el bosque.

