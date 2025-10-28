“ONE PIECE 1164″ Manga: Spoilers confirmados

Escucha la noticia
Ya tenemos los primeros spoilers del capítulo 1164 del manga de “ONE PIECE”. Rocks D. Xebec ha entrado a un momento muy crítico en la batalla de God Valley contra Imu. ¿Qué pasará ahora? Aquí te lo contamos todo.
Spoilers “ONE PIECE 1164″
- XEBEC PIENSA QUE DAVY JONES FUE EL ANTIGUO REY DEL MUNDO.
- XEBEC SE TRANSFORMA COMPLETAMENTE EN UN DEMONIO DESPUÉS DE INTENTAR RECHAZARLO.
- XEBEC DERROTA A BIG MOM Y KAIDO.
- KUMA SALVA A ERIS Y TEACH USANDO SU FRUTA DEL DIABLO ENVIÁNDOLOS LEJOS.
- IMU ORDENA A ROCKS MATAR A TODOS EN LA ISLA.
- ROCKS LE DICE A GARP Y ROGER QUE LO MATEN.
- COMIENZA GARP Y ROGER VS XEBEC.
- La próxima semana sí habrá manga.
Fecha del capítulo 1164 del manga de “ONE PIECE”
El capítulo 1164 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 2 de noviembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.
¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?
- Vía Manga Plus
La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.
¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?
El capítulo se centra en el Incidente de God Valley y la batalla culminante contra Imu.
Imu vs. Rocks y la Gran Alianza
- Imu Ataca: Imu (sobre el cuerpo de Saturn) ataca indiscriminadamente a piratas y Marines en God Valley.
- Encuentro Rocks-Imu: Rocks D. Xebec se enfrenta a Imu. Imu lo llama “¡¡Davy Jones!!”, lo cual Rocks niega, pero afirma que la “PROMESA” debe cumplirse. Imu insiste en la eliminación total de Rocks y su clan para completar el “mundo de Mu”.
- Ataque Masivo: Se forma una alianza épica para atacar a Imu. En una impresionante doble página, Garp, Roger, Rocks, Newgate (Barbablanca), Kaido y Linlin (Big Mom) lanzan sus ataques más poderosos y nombrados simultáneamente (como el Galaxy Impact de Garp y el Kamusari de Roger) contra Imu. Linlin y Kaido incluso tienen un breve enfrentamiento, y el ataque de Linlin y el primer Bolo Breath de Kaido impactan accidentalmente en Imu.
- Inutilidad de los Ataques: A pesar de la devastación, Imu se regenera inmediatamente. Luego, desata una gigantesca ola de haki con “rasgos de dinastía” que noquea a muchos. Rocks continúa atacando e incluso logra cortarlo, pero es inútil.
Subtramas y Desenlace
- Capitán John y la Jiki Jiki no Mi: El Capitán John usa los poderes de la Jiki Jiki no Mi (la fruta actual de Kid) para intentar robar todos los tesoros. Es derrotado por Ganzui (usuario de la Bomu Bomu no Mi de Mr. 5) con un moco explosivo. En medio del caos, Dragon pierde su arma y Shanks (bebé) aprovecha para subirse a un cofre del tesoro.
- Manipulación de Rocks: Imu, a pesar de estar cortado, apuñala a Rocks con tentáculos negros. Menciona a la mujer e hijo de Rocks (Eris y Teach) y utiliza la técnica “Domi Reversi” (Dominio del Reverso Oscuro).
- Final Impactante: El capítulo termina con Rocks empezando a transformarse en un demonio, con largos colmillos creciendo en su boca, bajo la mirada de shock de Garp, Roger, Newgate y Linlin. La viñeta final muestra a Eris y Teach corriendo por el bosque.
Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”
- Título: One Piece
- Autor: Eiichiro Oda
- Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.
- Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.
