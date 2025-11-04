“ONE PIECE 1165” Manga: Spoilers confirmados

Ya tenemos los primeros spoilers del capítulo 1165 del manga de “ONE PIECE”. La batalla de God Valley está llegando a su clímax. ¿Qué fue lo que pasó ahora con Rocks D. Xebec? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1165″

SHIKI DECLARA QUE ESTE ES EL FIN DE LOS PIRATAS DE ROCKS . VEMOS A LOS MIEMBROS RESTANTES DE LOS PIRATAS DE ROCKS (CON GANZUI AÚN VIVO) SEGUIR CAMINOS SEPARADOS.

. VEMOS A LOS MIEMBROS RESTANTES DE LOS PIRATAS DE ROCKS (CON GANZUI AÚN VIVO) SEGUIR CAMINOS SEPARADOS. ROGER Y GARP LE DICEN A SU TRIPULACIÓN Y A SUS SOLDADOS QUE VOLVERÁN. LUEGO, UNEN FUERZAS PARA ENFRENTARSE A XEBEC EN UNA BATALLA ÉPICA QUE ABARCA VARIAS PÁGINAS.

KAIDO Y LINLIN ESTÁN HABLANDO; ELLA LE DICE QUE ÉL TIENE UNA DEUDA DE POR VIDA CON ELLA. LUEGO SE SEPARAN.

BARBABLANCA CONOCE A UN HOMBRE LLAMADO POLO GRAM (QUE PARECE SER EL PADRE DE MARCO). ES FAN DE BARBABLANCA Y LE PIDE UNIR FUERZAS CON ÉL.

IMU DA LA ORDEN DE DESTRUIR Y BORRAR TODO EN GOD VALLEY .

. EL HAKI DEL CONQUISTADOR DE XEBEC ES INCREÍBLEMENTE FUERTE, POR LO QUE GARP Y ROGER DECIDEN DESATAR TODO SU HAKI EN UN ATAQUE COMBINADO CONTRA ÉL.

EL CAPÍTULO TERMINA CON GARP Y ROGER LANZANDO SUS ATAQUES CONTRA XEBEC EN UN PANEL ÉPICO. EL MOVIMIENTO DE GARP SE ASEMEJA AL ELEPHANT GATLING DE LUFFY, MIENTRAS QUE ROGER CANALIZA SU HAKI A TRAVÉS DE SU ESPADA.

FINALMENTE DERROTAN A XEBEC MIENTRAS ENERGÍA OSCURA Y MALVADA SE ESCURRE DE SU CUERPO.

DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Fecha del capítulo 1165 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1165 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 9 de noviembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo arranca con Imu-sama atacando y atravesando a Rocks D. Xebec con sus brazos oscuros en God Valley, mientras los demás (Roger, Newgate, Linlin, Kaido) observan atónitos.

Rocks es atacado por el Domi Reversi (¿inversión de dominación?), pero antes de ser sometido, grita que el antiguo rey del mundo se llamaba Davy D. Jones y su rostro comienza a transformarse en un demonio.

es atacado por el (¿inversión de dominación?), pero antes de ser sometido, grita que el antiguo rey del mundo se llamaba y su rostro comienza a transformarse en un demonio. Imu se enfurece, niega que Davy fuera un rey y que Rocks tenga conexión con el destino de Mu y Davy . Rocks se ríe, mencionando que Imu le teme a la transferencia de la voluntad de “Davy” y al cumplimiento de “la promesa”, preguntándole si le teme más a Davy D. Jones o a Joy Boy .

se enfurece, niega que Davy fuera un rey y que Rocks tenga conexión con el destino de . Rocks se ríe, mencionando que Imu le teme a la transferencia de la voluntad de “Davy” y al cumplimiento de “la promesa”, preguntándole si le teme más a o a . Imu revela que ha encontrado “buenos soldados” (gigantes) para un plan, pero Rocks se niega a que ponga un pie o una mano en la isla de Harald, clamando que solo buscan la paz. Imu lo clava más y le ordena que termine con el “Sueño de Davy”.

Rocks grita de dolor y se transforma completamente en un gigante demonio con alas, declarando que debe erradicar un linaje de la historia.

con alas, declarando que debe erradicar un linaje de la historia. El Rocks demoníaco ataca a sus propios aliados: golpea y lanza a Kaido (en forma de dragón) contra una montaña y patea a Big Mom lejos. Luego choca su espada contra el Haki y el poder de Newgate , destrozando una montaña en el proceso.

(en forma de dragón) contra una montaña y patea a lejos. Luego choca su espada contra el y el poder de , destrozando una montaña en el proceso. Mientras la isla se desmorona y los Marinos huyen o son destruidos, Rocks corre hacia donde están Eris y el bebé Teach .

corre hacia donde están y el bebé . Eris se lamenta por Rocks, toma fuerte a Teach y decide saltar al mar para salvar el linaje Davy. Rocks alza su espada para partirlos a la mitad, pero antes de que lo logre, aparece Bartholomew Kuma .

se lamenta por Rocks, toma fuerte a Teach y decide saltar al mar para salvar el linaje Davy. Rocks alza su espada para partirlos a la mitad, pero antes de que lo logre, aparece . Kuma usa el poder de su fruta para teletransportar a Eris y a Teach a otro lugar, y logra teletransportarse él mismo justo antes de que la explosión de los Marinos y la espada de Rocks lo alcancen.

usa el poder de su fruta para teletransportar a Eris y a Teach a otro lugar, y logra teletransportarse él mismo justo antes de que la explosión de los Marinos y la espada de Rocks lo alcancen. Imu le ordena a Rocks que extinga toda luz de vida en la isla.

le ordena a Rocks que extinga toda luz de vida en la isla. Garp y Roger se apresuran. Ambos gritan con un Haki resonante unísono: “¡VEN A HACERNOS FRENTE ROCKS!” .

y se apresuran. Ambos gritan con un resonante unísono: . Rocks demonio se detiene, Imu se da cuenta de que algo pasa. El demonio camina lentamente hacia Roger y Garp, pero de sus ojos blancos comienzan a brotar lágrimas mientras una voz les habla directamente a sus cerebros: “¡Roger, Garp! Por favor, se los ruego, mátenme, no me dejen vivir así”.

El capítulo finaliza con Rocks demonio abalanzándose entre lágrimas sobre un sorprendido Roger y Garp, listos para la batalla que creará la leyenda de God Valley. Una manera bastante salvaje de empezar una leyenda, ¿verdad?

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”