“ONE PIECE” Live Action: Xolo Maridueña será Ace confirmado

Netflix acaba de dar la noticia que todos los fans del live action de “ONE PIECE” estaban esperando puesto que el actor que ha sido escogido para ser Portgas D. Ace en la tercera temporada no es nada más y nada menos que Xolo Maridueña.

El actor, conocido por su papel protagónico en “Cobra Kai” y por haber encarnado al superhéroe Blue Beetle en DC, se suma a la producción inspirada en el manga de Eiichiro Oda, convirtiéndose en uno de los fichajes más esperados por los fans.

La noticia venía especulándose desde hace años cuando fueron vistos juntos Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy en la serie) y el propio Xolo Maridueña haciendo la característica pose que tienen los hermanos Ace y Luffy en el anime. Ahora con la confirmación sabemos que fue una prueba para los fans.

¿Quién es Ace en “ONE PIECE”?

Portgas D. Ace es uno de los personajes más importantes y queridos de la saga. Hermano adoptivo de Monkey D. Luffy y Sabo, Ace destaca por su personalidad apasionada, su fuerza sobrehumana y su sentido del honor como miembro de los Piratas de Barbablanca. Su aparición marca un antes y un después en la narrativa, al conectar directamente con algunos de los momentos más emotivos y trágicos del manga.

La incorporación de Ace a la versión live action anticipa que la tercera temporada abordará eventos que se desarrollan durante y después del arco de Alabasta, donde Luffy y su tripulación continúan su travesía por la Grand Line.

Xolo Maridueña: carisma y fuego en pantalla

Xolo Maridueña ha demostrado ser un intérprete versátil, con un carisma natural y una gran presencia física, cualidades que encajan perfectamente con el espíritu de Portgas D. Ace. Su experiencia en producciones de acción, sumada a su talento para construir personajes complejos, lo convierte en una elección ideal para dar vida al portador de la Mera Mera no Mi.

Además, la noticia ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores, quienes desde hace meses postulaban a Maridueña como el candidato perfecto para el papel. La combinación entre juventud, energía y madurez actoral promete un Ace lleno de intensidad y emoción.

