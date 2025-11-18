“ONE PIECE 1166” Manga: Spoilers confirmados

Ya tenemos los primeros spoilers del capítulo 1166 del manga de “ONE PIECE”. La batalla de God Valley ha llegado a su clímax. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Spoilers “ONE PIECE 1166″

EL COLOR SPREAD (PÁGINA A COLOR) ES LA TRIPULACIÓN DE LOS SOMBRERO DE PAJA COMIENDO PATATAS DULCES CALIENTES.

(PÁGINA A COLOR) ES LA TRIPULACIÓN DE LOS SOMBRERO DE PAJA COMIENDO CALIENTES. GARLING LE DIO EL GOLPE FINAL A ROCKS .

. LA ISLA DE GOD VALLEY SE HUNDE EN EL MAR.

SE HUNDE EN EL MAR. VEMOS ALGO DE REACCIÓN MUNDIAL POR LA DERROTA DE LOS PIRATAS DE ROCKS .

. ROCKS LE HABÍA DECLARADO SU SUEÑO A LOKI , QUE ERA SER EL REY DEL MUNDO .

, QUE ERA SER EL . VEMOS UNA ESCENA DE CUANDO ROGER ENCONTRÓ A SHANKS EN EL COFRE DEL TESORO.

EN EL COFRE DEL TESORO. DRAGON FUE LLEVADO A PRISIÓN, GARP LO VISITA Y LO LIBERA .

FUE LLEVADO A PRISIÓN, GARP LO VISITA Y . AL FINAL DEL CAPÍTULO, HARALD SE ROMPE LOS CUERNOS TRAS LA NOTICIA DE LA MUERTE DE XEBEC.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1165 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1166 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 23 de noviembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo 1165 de ONE PIECE, titulado “Ecos”, se inicia en el clímax de la batalla de God Valley, donde Rocks D. Xebec se enfrenta simultáneamente a Gol D. Roger y Monkey D. Garp. Sorprendentemente, Rocks está llorando y les pide a gritos que lo maten, lo que lleva a Roger y Garp a darse cuenta de que la fuerza y la brutalidad de su ataque no concuerdan con su angustia interna. Rocks desata una oleada demencial de Haki del Conquistador que parte las nubes y lanza a sus dos oponentes, mostrando una potencia destructiva que se siente incluso fuera de la isla.

Mientras los combates continúan, otros personajes clave abandonan la isla. Los piratas de Rocks huyen de la costa, con Shiki declarando el fin de su tripulación. Simultáneamente, Garp y Roger dan órdenes a sus respectivas flotas (la Marina y los Piratas de Roger) de retirarse inmediatamente sin ellos, asegurándoles que regresarán. En otras partes de God Valley, Kaido y Big Mom discuten acaloradamente sobre la fruta del diablo que Kaido ganó, con Linlin jurando que algún día le cobrará la deuda, mientras que Barbablanca (Newgate) es invitado por Polo Gram a unirse a él. Un joven Dragón confronta y amenaza a un oficial de la Marina, obligándolo a detener el barco para rescatar a los supervivientes en la costa.

Un momento crucial llega cuando Roger y Garp se levantan y tienen una discusión sobre cómo derrotar a su adversario. Roger explica que no basta con envolver sus ataques con Haki del Conquistador, sino que deben exceder la cantidad de Haki que Rocks utiliza en su defensa. Con este entendimiento, ambos se preparan para un ataque final que agotará todas sus fuerzas. Garp le grita a Rocks que entiende su remordimiento antes de lanzar el “Infinitum Explosion” y Roger su “Ace, Armas de fuego de destrucción masiva”. La combinación de sus ataques de Haki del Conquistador, la más poderosa vista hasta ahora, impacta directamente en Rocks, haciendo que partes de él desaparezcan.

Finalmente, la narración se centra en el destino de la isla. Mientras la batalla concluye, un barco del Gobierno Mundial se aleja, y se revela que Imu-Saturno ordenó que God Valley fuera tratada como si “nunca hubiese existido”, eliminando toda información sobre el incidente, su ubicación y sus participantes. El narrador concluye el capítulo calificando el suceso como de Rango S y afirmando que, a pesar de los intentos de ocultamiento, los supervivientes de Rocks se convertirían en grandes poderes y que “las verdades de este haki del conquistador resuenan en este mundo” detrás del eco de la batalla.

