“ONE PIECE 1165” Manga: Capítulo completo

El capítulo 1165 del manga de “ONE PIECE” ya salió. El flashback de God Valley está llegando a su fin y ahora tenemos el clímax de la lucha entre Rocks D. Xebec, Roger y Garp. ¿Qué pasó ahora? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Capítulo 1165 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Ecos”.

En la portada tenemos el pedido de un lector en dode vemos a Trafalgar Law y a Bepo durmiento sobre las nubes con Zeus y un arco iris.

El capítulo inicia justo donde terminó el anterior, con la batalla de God Valley.

Rocks D. Xebec como demonio está llorando mientras le dice a Roger y a Garp que lo maten. Garp se sorprende y Roger le dice si acaso él también pudo escucharlo.

“¡Háganlo carajo, mátenme!” dice Rocks en sus mentes mientras se aabalanza a atacar.

De su espada sale un extraño humo negro, los ojos de Rocks están entre lágrimas descontroladas. Rocks está peleando en contra de su voluntad y le duele en lo que se ha convertido.

“Su actitud, sus palabras, sus expresiones”, dice Roger mientras se prepara para atacar desenvainando a Ace. “¡Nada encaja carajo, no tiene sentido!” grita mientras su espada y la de Xebec chocan en un extremo ataque con haki del rey mientras Garp se abalanza para atacar cubriendo su puño de haki del conquistador que le da de lleno en la cara a Xebec y se la hunde.

Rocks se va un poco para atrás pero consigue aguantar y mientras su cara estaba hundida, este consigue mover su espada y hace que tanto Roger como Garp se preocupen porque Rocks los manda a volar con un increíble ataque hecho por purito haki del conquistador que revienta todo alrededor.

Garp se revienta la espalda contra una Roca y Roger hace lo mismo por otro lado.

Este haki del conquistador de Rocks ha sido demencialmente fuerte y se ha sentido hasta afuera de la isla de God Valley. Incluso en el mar.

“¡Qué diablos eso, miren lo que le ha hecho a las nubes!” gritan atemorizados los marinos que se dan cuenta que las nubes se han partido por completo.

En la costa, los piratas están tratando de escapar de la isla de God Valley.

“¿Qué está pasando en el cielo y por qué hay una persona volando? ¿Quién es este tipo?”, dicen los piratas mientras vemos a Kyo que todavía estaba vivo y le preguntan a dónde tienen que irse y si van a volver en el barco de Rocks.

“¡Tontos! Apúrense y súbanse al barco ya”, dice Kyo mientras Shiki declara que no va a volver en ese barco y que este es el final de los piratas Rocks. Todos los piratas salen corriendo del lugar hacia el mar.

Por otra parte, desde los barcos de la marina, una llamada se hace. “¡Vicealmirante, dónde está, lo estamos esperando para partir!“, gritan los marinos mientras Garp responde “¡Saquen los barcos, lárguense y no vuelvan!”. En otro lado, en el Oro Jackson con el huevo ya en el barco, los piratas de Roger lo llaman para preguntarle si está bien y si ya va a volver y Roger les dice “¡Váyanse, después les daré el alcance!” mientras al únisono ambos gritan “¡No se preocupen, REGRESAREMOS!”.

Unos pasos fuertes se escuchan y Rocks se planta frente a Roger y Garp que lanzan sus capas al suelo.

Garp dice “Rocks... Roger... ¡Planeaba esposarlos a ambos en esta isla, pero ahora no maldita sea!" y Roger le responde “¿Haa? ¡Mi plan original era rescatar a Shakky, tomar los tesorosos y salirme rapidísimo de este lugar. En fin, oye Garp, parece que nos va a tocar hacer equipo esta vez, ¿no?“, dice Roger con Rocks demonio al frente. Garp responde “¡¡¡NO TENÍA NINGUNA INTENCIÓN de venir aquí!!! ¡¡¡Pero supongo que dejar suelto..." dice Garp mientras Rocks levanta su espada y los ataca directamente destruyendo todo un cúmulo de rocas. “¡A este tipo no es una opción ahora mismo!" prosigue Garp que consigue esquivar su ataque.

Roger se abalanza y pasa entre las piernas de Rocks levantando su espada con haki y atacándolo directamente a la espalda a Rocks que se revienta la cabeza contra las piedras. Garp sale y le agarra la pierna a Rocks mientras grita “¡ese horrible aspecto no se quita o qué!" mientras lanza a Rocks que destruye el lugar.

Roger salta con su espada y le dice a Rocks “¡Maldita sea despierta!” mientras el lugar es reventado con haki.

Los piratas de Roger escapando sienten la presencia de su capitán al ver tanta destrucción. Rayleigh puso a Shakky a salvo en el Oro Jackson y los piratas llegan con todos los cofres que habían robado y que seguramente tenga el de Shanks. Gloriosa aparece y le dice a Gaban si puede unirse a ellos y Gaban le grita que de dónde salió.

En otro lado de la isla, Kaido y Big Mom están teniendo una discusión.

“Oye, escúchame bien Kaido. ¡Tienes una deuda de por vida conmigo y algún día te haré que la pagues!“, dice Linlin a lo que Kaido responde diciendo que no sea estúpida.

“¡Te he ganado la competición por conseguir la fruta. Esa es la verdad Linlin! ¡Ya lo verás, voy a formar una tripulación donde la violencia será todo!“.

Linlin se molesta y le dice “¡No te adelantes mocoso estúpido, no lograrás superarme!” mientras Streusen le grita “Linlin, qué haces, hay que largarnos con los tesoros de una vez”. Big Mom le dice a Kaido que algún día regresará para cobrarse esa deuda y Kaido le dice que la mandará de regreso por donde vino.

Rocks consigue atacar a Roger y Garp dejándolos tirados entre las piedras.

Barbablanca estaba en otro lado de la isla y escucha que alguien le habla. “¡Newgate, fuiste tú el que se estrelló con esa montaña, ¿no es así?! Jajaja, ¡mi nombre es Gram y soy un gran fan tuyo! No tienes un barco al cual regresar, ¿no? ¡Vente conmigo!“, mientras vemos el nombre de la persona, ¡Polo Gram, padre de Marco!

En la isla, Stussy comienza a preguntar por Newgate y los demás piratas Rocks dicen que no saben dónde está.

En un barco de la marina, los marinos intentan calmar a Dragón que está muy molesto.

“¡Dragón qué estás haciendo, detente por favor!”, gritan los marinos.

“¡¿Qué mierda estuviste haciendo tú, tú lo sabías?!”, grita Dragón amenazando a un marino de mayor rango on un rifle. “¡Dragón no hagas una locura!”, dicen los marinos pero Dragón les dice que si no detienen el barco para hacer subir a los supervivientes que estaban en la costa, él mismo se encargará de deshacerse de todos ahí mientras vemos que las personas ya ni gritan aceptando su destino al ver como el barco se mueve para el mar.

“¡Esto no se quedará así Dragon!”, le grita el marino pero Dragón responde que no le importa y que haga lo que dice.

Tras esto, vemos que del Oro Jackson tanto Rayleigh como Gaban salen del barco y todos le preguntan a dónde van. “¡Definitivamente vendrá, ustedes saquen el barco y esperen en él después del enfrentamiento!“.

La isla de God Valley está incendiándose mientras vemos como un barco del Gobierno Mundial se está alejando. Vemos a Imu-Saturno hablando y diciendo “¡Esta isla la trataremos como si nunca hubiese existido!" desapareciendo God Valley del West Blue.

Mientras vemos la batalla de Garp y Roger vs. Rocks, el narrador comienza a contar lo que ha pasado con God Valley después del fatídico incidente.

“El incidente de God Valley fue calificado como uno de Rango S. El lugar de la batalla y la lista de participantes fue guardado en secreto por el G-11. Los agentes del Cipher Pol eliminaron toda la información de la isla. Desde la ubicación, superficie, población, número de muertos, participantes y más”.

“¿Oye Garp, tú sabías de aquel monstruo oscuro del Gobierno? La justicia... qué ridículos son", dice Roger y Garp le dice jadeando, “estoy de acuerdo”.

“Oye Garp, si algún día renuncias a la Marina, únete a nosotros”, le dice Roger y Garp responde “¡No seas tonto, si yo renunciara, ¿quién protegería a los marinos?”.

Roger se levanta ensangrentado y respirando fuerte. “Oye Garp, no creo que el problema esté en la cantidad que usas...“, le dice Roger a lo que Garp responde “¿cantidad de qué?“.

Roger nos comienza a explicar sobre el haki. “El haki de armadura es una fuerza que resiste incluso los poderes de las frutas del diablo, ¡así que hay que envolver nuestros ataques con el haki del conquistador que usamos! Es inaceptable que no funcione contra él".

Garp responde “sí, pero él también envuelve su defensa con haki del conquistador, así que uno no debe anular completamente otro, a eso me refiero”. Roger respira y le dice que perderán si agota todo su poder y continúa la batalla. “¿Entonces debemos golpearlo con la máxima cantidad de haki del conquistador posible?" y Garp responde “¡Solo será dañado si excedemos la cantidad de haki que usa en su defensa!”.

Roger responde diciendo que “¡Está bien, nos preparamos y no pensamos en lo que pasará después si nuestra energía se agota! Si esto tiene éxito, nuestra derrota se burlará de nosotros tres, incapaces de luchar jaja..." mientras Garp responde que “Si fallan, no duden que esa bestia acabará con ellos”.

“Oye Rocks, no sé cómo consolarte por lo que te pasó. Pero lo entiendo, incluso si solo capto una cosa”, le grita Garp. “Ahhh, el remordimiento se filtra adentro de mi”, grita Rocks que revienta en lágrimas al no poder hacer nada.

Roger le grita “¡No llores idiota!” mientras se tapa los ojos de tristeza y mueve su espada. “Este será tu knock out, ¡Infinitum!” grita Garp levantando su puño contra Rocks llorando.

“¡Ace, Armas de fuego de destrucción masiva!” grita Roger lanzando su ataque más poderoso en contra de Rocks mientras Garp hace lo mismo con un “Infinitum Explosion” que parece el Gattling Gun de Luffy con un montón de puños cayendo en el ataque combinado de haki más potente de todos. Los puños de Garp se encienden en llamas y el ataque da directamente contra Rocks, desapareciendo partes de él.

El narrador comienza a contar “El Gobierno Mundial intentó ocultar este incidente en las profundidades de la oscuridad... pero la migajas de pan de los piratas de Rocks, aquellos que, no obstante, son considerados por el mundo como un pequeño rincón completo de poder... y a pesar de la controversia y el revuelo [que causaron], todo estuvo bajo el liderazgo de Rocks D. Xebec...“, finalizando el capítulo 1165 del manga de ONE PIECE con las palabras del narrador: “detrás de un eco incomparable, las verdades de este haki del conquistador resuenan en este mundo”.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha del capítulo 1165 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1165 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 9 de noviembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo arranca con Imu-sama atacando y atravesando a Rocks D. Xebec con sus brazos oscuros en God Valley, mientras los demás (Roger, Newgate, Linlin, Kaido) observan atónitos.

Rocks es atacado por el Domi Reversi (¿inversión de dominación?), pero antes de ser sometido, grita que el antiguo rey del mundo se llamaba Davy D. Jones y su rostro comienza a transformarse en un demonio.

es atacado por el (¿inversión de dominación?), pero antes de ser sometido, grita que el antiguo rey del mundo se llamaba y su rostro comienza a transformarse en un demonio. Imu se enfurece, niega que Davy fuera un rey y que Rocks tenga conexión con el destino de Mu y Davy . Rocks se ríe, mencionando que Imu le teme a la transferencia de la voluntad de “Davy” y al cumplimiento de “la promesa”, preguntándole si le teme más a Davy D. Jones o a Joy Boy .

se enfurece, niega que Davy fuera un rey y que Rocks tenga conexión con el destino de . Rocks se ríe, mencionando que Imu le teme a la transferencia de la voluntad de “Davy” y al cumplimiento de “la promesa”, preguntándole si le teme más a o a . Imu revela que ha encontrado “buenos soldados” (gigantes) para un plan, pero Rocks se niega a que ponga un pie o una mano en la isla de Harald, clamando que solo buscan la paz. Imu lo clava más y le ordena que termine con el “Sueño de Davy”.

Rocks grita de dolor y se transforma completamente en un gigante demonio con alas, declarando que debe erradicar un linaje de la historia.

con alas, declarando que debe erradicar un linaje de la historia. El Rocks demoníaco ataca a sus propios aliados: golpea y lanza a Kaido (en forma de dragón) contra una montaña y patea a Big Mom lejos. Luego choca su espada contra el Haki y el poder de Newgate , destrozando una montaña en el proceso.

(en forma de dragón) contra una montaña y patea a lejos. Luego choca su espada contra el y el poder de , destrozando una montaña en el proceso. Mientras la isla se desmorona y los Marinos huyen o son destruidos, Rocks corre hacia donde están Eris y el bebé Teach .

corre hacia donde están y el bebé . Eris se lamenta por Rocks, toma fuerte a Teach y decide saltar al mar para salvar el linaje Davy. Rocks alza su espada para partirlos a la mitad, pero antes de que lo logre, aparece Bartholomew Kuma .

se lamenta por Rocks, toma fuerte a Teach y decide saltar al mar para salvar el linaje Davy. Rocks alza su espada para partirlos a la mitad, pero antes de que lo logre, aparece . Kuma usa el poder de su fruta para teletransportar a Eris y a Teach a otro lugar, y logra teletransportarse él mismo justo antes de que la explosión de los Marinos y la espada de Rocks lo alcancen.

usa el poder de su fruta para teletransportar a Eris y a Teach a otro lugar, y logra teletransportarse él mismo justo antes de que la explosión de los Marinos y la espada de Rocks lo alcancen. Imu le ordena a Rocks que extinga toda luz de vida en la isla.

le ordena a Rocks que extinga toda luz de vida en la isla. Garp y Roger se apresuran. Ambos gritan con un Haki resonante unísono: “¡VEN A HACERNOS FRENTE ROCKS!” .

y se apresuran. Ambos gritan con un resonante unísono: . Rocks demonio se detiene, Imu se da cuenta de que algo pasa. El demonio camina lentamente hacia Roger y Garp, pero de sus ojos blancos comienzan a brotar lágrimas mientras una voz les habla directamente a sus cerebros: “¡Roger, Garp! Por favor, se los ruego, mátenme, no me dejen vivir así”.

El capítulo finaliza con Rocks demonio abalanzándose entre lágrimas sobre un sorprendido Roger y Garp, listos para la batalla que creará la leyenda de God Valley. Una manera bastante salvaje de empezar una leyenda, ¿verdad?

