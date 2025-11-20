“ONE PIECE 1166″ Manga: Capítulo completo

Ya salió el capítulo 1166 del manga de “ONE PIECE”. Luego de la batalla entre Rocks D. Xebec en contra de Monkey D. Garp y Gol D. Roger, el clímax del flashback de God Valley ha llegado a su fin. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1166 de “ONE PIECE”

“Nuevas historias”.

Petición especial de un lector para el Color Spread: “Yamato y Otama comiendo boniatos asados con unos zorros y unos tanukis después de recoger las hojas caídas”.

Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji y Chopper se están comiendo unos boniatos asados junto a Yamato, Otama y Shinobu (y junto a unos pequeños zorros y tanukis ninja).

El capítulo comienza con Rocks tumbado en el suelo (Roger y Garp ya se han marchado). Pese a los ataques de Roger y Garp, Rocks seguía vivo y hablaba para sí mismo.

Rocks: “Ahh... No ha funcionado, ¿verdad? Roger... Garp... escapen... ustedes no van a morir aquí...”.

De repente, Garling, Sommers y Maffey aparecieron y se acercaron a Rocks. Garling alzó su espada y luego la clavó en el cuerpo de Rocks. Estas fueron las últimas palabras de Rocks.

Rocks: “Oh, casi lo olvido... Muchas gracias a los dos... por detenerme cuando perdí el control...”.

Tras esto, vemos a varios personajes como Newgate, Linlin, Kaido o Shakky en el collage final que cierra el incidente de God Valley. Además, vemos que la isla de God Valley se estaba hundiendo en el mar (no vemos rayos destruyendo la isla ni nada por el estilo, solo la isla hundiéndose).

Roger regresó al “Oro Jackson”.

Tras curar sus heridas, Roger escuchó un extraño sonido que provenía del interior de uno de los cofres con tesoros. Al abrir el cofre, se encontraron a Shanks bebé sonriendo (esta página del capítulo es exactamente la misma que abocetó Eiichiro Oda en el Volumen especial de la película “Film Red”).

La noticia sobre la disolución de los “Piratas de Rocks” recorrió todo el mundo. Harald detuvo a un gigante que estaba saqueando una ciudad humana, y estaba tan enfadado, que le dio muchos puñetazos en la cara.

Harald se sentía culpable de que sus esfuerzos por conseguir la paz le hubiesen impedido poder ayudar a Rocks, por eso no iba a perdonar a ningún gigante que se interpusiese en su camino.

También vemos la reacción de Loki a la noticia. Loki quería unirse a los “Piratas de Rocks” porque pensaba que Rocks era el dios Nika. Sin embargo, Rocks le había dicho que él no era un dios que quisiese destruir el mundo. Él era un simple pirata que aspiraba a conquistar el mundo para poder cambiarlo.

Pasamos al “Centro de Detención Subterráneo” del Cuartel General de la Marina.

Dragon estaba encerrado en una celda y Garp había ido a verlo. Tras una breve conversación, Garp le tiró a su hijo la lleve de la celda.

Dragon: “Papá... Voy a renunciar a la Marina”.

Garp: “Sí...”.

Dragon: “¡¡¡Te desprecio papá!!!”.

Garp: “Sí...”.

Un tiempo después, vemos que Harald estaba listo para zarpar desde las costas de Elbaph y que se estaba despidiendo de su familia y amigos.

Harald: “Ida, he tomado una decisión... Jarul-sama... desde ahora dedicaré todo mi ser para conseguirlo. Hajrudin... Loki... Ambos son mis hijos y los amo. Quiero que trabajen los dos juntos”.

Harald estaba aún más decidido en integrar a Elbaph en la comunidad mundial, pero tras atacar a aquel gigante, se corrió la voz de que era muy violento. Es por eso que Harald decidió ir en persona a Marineford para hablar directamente con la Marina y con el Gobierno Mundial.

Harald: “¡¡Altos mandos de la “Marina” y del “Gobierno Mundial”!! ¡¡Les pido que presten atención a mis palabras!!”.

Entonces, en la ÉPICA página doble final del capítulo, Harald se arrancó sus cuernos. Tras esto, Harald se arrodilló y ofreció sus cuernos rotos a los Marines y al Gobierno Mundial con la cara cubierta de sangre.

Harald: “¡¡¡Permítanme reparar todo lo que ha pasado durante los últimos 1.000 años!!! ¡¡¡Deseo disculparme por todos los errores que los “Gigantes” hemos cometido!!! ¡¡Deseo demostrar a todos que mi juramento por la paz es sincero!! ¡¡Para que los “hijos de Elbaph” puedan vivir sin hacerle daño a nadie!! ¡¡Para que puedan vivir de la mano de sus propios hijos!! ¡¡¡Dénme una oportunidad para redimir nuestros pecados!!! ¡¡¡Incluso me convertiría en un esclavo si fuera por esta causa!!!”

El capítulo termina con una viñeta final en la que vemos la mirada de Imu.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1166 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1166 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 23 de noviembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo 1165 de ONE PIECE, titulado “Ecos”, se inicia en el clímax de la batalla de God Valley, donde Rocks D. Xebec se enfrenta simultáneamente a Gol D. Roger y Monkey D. Garp. Sorprendentemente, Rocks está llorando y les pide a gritos que lo maten, lo que lleva a Roger y Garp a darse cuenta de que la fuerza y la brutalidad de su ataque no concuerdan con su angustia interna. Rocks desata una oleada demencial de Haki del Conquistador que parte las nubes y lanza a sus dos oponentes, mostrando una potencia destructiva que se siente incluso fuera de la isla.

Mientras los combates continúan, otros personajes clave abandonan la isla. Los piratas de Rocks huyen de la costa, con Shiki declarando el fin de su tripulación. Simultáneamente, Garp y Roger dan órdenes a sus respectivas flotas (la Marina y los Piratas de Roger) de retirarse inmediatamente sin ellos, asegurándoles que regresarán. En otras partes de God Valley, Kaido y Big Mom discuten acaloradamente sobre la fruta del diablo que Kaido ganó, con Linlin jurando que algún día le cobrará la deuda, mientras que Barbablanca (Newgate) es invitado por Polo Gram a unirse a él. Un joven Dragón confronta y amenaza a un oficial de la Marina, obligándolo a detener el barco para rescatar a los supervivientes en la costa.

Un momento crucial llega cuando Roger y Garp se levantan y tienen una discusión sobre cómo derrotar a su adversario. Roger explica que no basta con envolver sus ataques con Haki del Conquistador, sino que deben exceder la cantidad de Haki que Rocks utiliza en su defensa. Con este entendimiento, ambos se preparan para un ataque final que agotará todas sus fuerzas. Garp le grita a Rocks que entiende su remordimiento antes de lanzar el “Infinitum Explosion” y Roger su “Ace, Armas de fuego de destrucción masiva”. La combinación de sus ataques de Haki del Conquistador, la más poderosa vista hasta ahora, impacta directamente en Rocks, haciendo que partes de él desaparezcan.

Finalmente, la narración se centra en el destino de la isla. Mientras la batalla concluye, un barco del Gobierno Mundial se aleja, y se revela que Imu-Saturno ordenó que God Valley fuera tratada como si “nunca hubiese existido”, eliminando toda información sobre el incidente, su ubicación y sus participantes. El narrador concluye el capítulo calificando el suceso como de Rango S y afirmando que, a pesar de los intentos de ocultamiento, los supervivientes de Rocks se convertirían en grandes poderes y que “las verdades de este haki del conquistador resuenan en este mundo” detrás del eco de la batalla.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”