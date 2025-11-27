“ONE PIECE 1167” Manga: Capítulo completo

Ya tenemos todo el capítulo 1167 del manga de “ONE PIECE”. Después de los eventos de God Valley, el mundo comienza a sentir las consecuencias. ¿Qué pasó después de la muerte de Rocks D. Xebec? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1167 de “ONE PIECE”

“El hijo de Ida”.

Portada: “Nojiko y Genzo miran a un gato que está intentando robar un libro sobre peces”.

El Gobierno Mundial le encargó a Harald que ayudase a la Marina en secreto a derrotar piratas como parte de su juramento para expiar los “1.000 años de pecados de los gigantes”. Vemos a Harald partiendo un barco pirata en dos en medio del mar.

El narrador cuenta que había un rumor que se extendió entre los países del Grand Line que decía que, en los mares con espesa niebla, vivía un monstruo que principalmente tenía como objetivo a los piratas.

Aunque el narrador también explica que Harald no era el “monstruo del Florian Triangle” ya que Harald también atacaba barcos en otras regiones.

El narrador también dice que tras el incidente de God Valley, algunos piratas que participaron en él conquistaron los mares (Roger, Newgate, Linlin, Kaidou...).

Tras la muerte de Roger, Harald fue ascendido por el Gorousei a “Filo Devoto Divino” (las personas de confianza de los “Caballeros Divinos”). También marcaron su brazo izquierdo con un tatuaje (como el que tenía Shanks en aquella conversación con Gaban).

Harald: “¡¡Es un gran honor!!”

Gorousei: “El “contrato” consta de 3 etapas. El “Contrato de la Superficie del Mar” es apenas un pequeño vínculo. El “Contrato de las Profundidades del Mar” y el “Contrato del Fondo Marino” son los votos reales que se intercambian entre los 13 elegidos y “Dios”.”

Harald: “¿“Dios”...?”

Nusjuro: “Si llegase el día... en el que se te concediera el título de “Caballero Divino”..."

Harald: “¿¡“Elbaph” también sería bienvenido al círculo del “Gobierno Mundial”!?”

Gorousei: “En efecto.”

Garling le entregó a Harald un Den Den Mushi especial de larga distancia para poder contactar con él de forma inmediata cuando fuese necesario.

Un día Harald estaba bebiendo con Neptune, que le contó que su hija estaba a punto de nacer. Neptune bromeó con que Loki y su hija deberían comprometerse. Cuando Harald hablaba de Shirahoshi se refería a ella como “mosamosa”.

Pasamos a hace 15 años. Durante la huida de Fisher Tiger de Mary Geoise, también podemos ver a Hancock y a sus hermanas. Una misteriosa figura ayudó a Fisher Tiger mientras este liberaba a los esclavos. Aunque no se dice, queda claro en el capítulo que esta persona misteriosa era Shanks.

Harald llegó a la Tierra Santa unos días después y allí vio a Shanks hablando con Shamrock en las calles de la ciudad. Shanks vivía ahora en Mary Geoise junto a Garling y Shamrock. Shanks vestía el uniforme de los “Caballeros Divinos” como su hermano y tenía una venda que le tapaba el ojo izquierdo (no hay detalles en este capítulo sobre esa herida).

Ambos hermanos hablaban del incidente de Fisher Tiger.

Shanks: “Vamos Shamrock, cuéntame más de la Tierra Santa. ¡¡Quiero capturar al culpable para poder seros útil!! ¿¡Tenemos alguna pista al respecto!?”【Filo Devoto Divino (Familia Figarland) - Shanks-sei】

Shamrock: “Es más prudente esperar a que estés completamente curado, Shanks...”【Miembro de los Caballeros Divinos (Familia Figarland) - Shamrock-sei】

Shanks (enfadado): “¡¡Ustedes no lo entienden, no saben qué es lo que se siente al desperdiciar 24 años de tu vida!! ¡¡¡Con razón siempre me sentí fuera de lugar... todo era asqueroso!!!”

En Elbaph, Ida se sintió enferma de repente pero pidió que no contactasen con Harald porque estaba muy ocupado con su misión. Hajrudin zarpó de la isla en busca de un doctor.

Loki también estaba preocupado por ella, pero no lo exteriorizaba (tanto Loki como Hajrudin ya eran adultos).

Ida le dijo a su gente de confianza que pese a que no tenían lazos de sangre, Loki también era un preciado hijo para ella como lo era Hajrudin.

Al final del capítulo, Loki descubrió que la gente del “pueblo del sake” habían envenenado a Ida por venganza por lo que le pasó a Estrid.

Loki: “¿Cómo? ¿Qué acaban de decir?”

Gigante del pueblo del sake: “¡¡Me refiero a lo absurdo que es dejar que una forastera como ella se convierta en la Reina!! ¡¡Estoy seguro de que estás de acuerdo conmigo, Loki!! ¡¡Ambos somos del mismo clan al que pertenecía la verdadera Reina Estrid!! ¡¡Todo el poder y los tesoros nos pertenecen!! Es por eso que la envenené... con este veneno de cornezuelo. ¡¡Ya nadie puede detener este veneno, su destino ha quedado sellado!!”

Vemos que Loki destruyó el “pueblo del sake”.

Vemos que el pueblo está en llamas mientras Loki tiene agarrado por el cuello al gigante que envenenó a Ida.

Gigante: “¡¡Owww!!! ¿¡Lo... Lo... Loki!? ¡¡Qué demonios estás haciendo!!”

Loki: “Ida no morirá por esto, ¿verdad...? ¡¡Lo recuerdo perfectamente...!! ¡¡¡Mi madre biológica... me lanzó el “Inframundo” por pura aversión!!! ¡¡Al diablo con los tesoros!! ¡¡¡Qué basura de clan!!! ¡¡¡Espero que Ida no muera por esto!!! ¡¡¡Ella es la única...!!!”

Ida (en el pasado): “Debes sentirte solo, Loki-kun. ¿Quieres venirte con nosotros?”

Loki: “¡¡¡... a la que puedo llamar madre!!!”.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1167 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1167 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 30 de noviembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

