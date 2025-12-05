“Yo soy” sigue viviendo noches de ensueño con los participantes de su nueva temporada. Esta vez, la imitadora de Michael Jackson se llevó el aplauso del público y la aprobación del jurado con su interpretación del tema “The way you me make feel”.

En la reciente gala del programa de imitación de Latina, la joven Gabriela Villanueva volvió a interpretar al ‘Rey del pop’ con uno de sus clásicos temas. El resultado fue que el jurado le diera su voto positivo.

La imitadora de Michael Jackson inició su participación demostrando su versatilidad artística con unos pasos que captaron la atención del jurado. Luego, la voz también demostró tener un gran parecido con el ‘Rey del pop’.

Imitadora de Michael Jackson se roba el aplauso del jurado con “The way you make me feel”. (Foto: Latina)

“Felicitaciones, gran presentación. Difícil evaluarte siendo tan fan de Michael Jackson, me hubiera gustado la perfección cuando estás con los bailarines, no estuvo sincronizado, pero felicitaciones, me encantó”, señaló Carlos Alcántara.

“Hay gente que baila bien como Michael o canta bien como él, pero tu has hecho las dos cosas. No tengo nada más que decir”, agregó Pelo Madueño, jurado invitado.

De esta manera, la imitadora de Michael Jackson se llevó el aplauso del jurado y se salvó de caer en la noche de sentencia. Por su parte, los imitadores de Óscar D’León, Vicente Fernández y Karol G fueron enviados a sentencia y tendrán que volver a competir por su permanencia.