“Yo soy” sigue viviendo noches de ensueño con los participantes de su nueva temporada. Esta vez, la imitadora de Michael Jackson se llevó el aplauso del público y la aprobación del jurado con su interpretación del tema “The way you me make feel”.
En la reciente gala del programa de imitación de Latina, la joven Gabriela Villanueva volvió a interpretar al ‘Rey del pop’ con uno de sus clásicos temas. El resultado fue que el jurado le diera su voto positivo.
LEE: “Yo soy”: Imitadores de Green Day cautivan a sus fans al ritmo de “Basket Case”
La imitadora de Michael Jackson inició su participación demostrando su versatilidad artística con unos pasos que captaron la atención del jurado. Luego, la voz también demostró tener un gran parecido con el ‘Rey del pop’.
“Felicitaciones, gran presentación. Difícil evaluarte siendo tan fan de Michael Jackson, me hubiera gustado la perfección cuando estás con los bailarines, no estuvo sincronizado, pero felicitaciones, me encantó”, señaló Carlos Alcántara.
“Hay gente que baila bien como Michael o canta bien como él, pero tu has hecho las dos cosas. No tengo nada más que decir”, agregó Pelo Madueño, jurado invitado.
MÁS INFORMACIÓN: Yo Soy 2025: Imitadores de Chacalón y Manolo Otero fueron eliminados
De esta manera, la imitadora de Michael Jackson se llevó el aplauso del jurado y se salvó de caer en la noche de sentencia. Por su parte, los imitadores de Óscar D’León, Vicente Fernández y Karol G fueron enviados a sentencia y tendrán que volver a competir por su permanencia.
TE PUEDE INTERESAR
- “Yo soy”: Imitador de Jungkook cayó en sentencia tras no convencer al jurado
- Yo Soy 2025: Imitadora de Michael Jackson deslumbra con interpretación del clásico ‘Thriller’
- Yo Soy 2025: Imitadores Billie Eilish y Dyango ingresaron a la competencia tras repechaje
- Yo Soy 2025: Imitadores de Gian Marco y los Hnos. Gaitán Castro fueron eliminados
- “Yo soy”: Eva Ayllón se conmueve hasta las lágrimas con imitadora de Michael Jackson
Contenido sugerido
Contenido GEC