“Yo soy” inició las galas en vivo de la última temporada del 2025 con grandes presentaciones; sin embargo, al ser la recta final del año, un participante será eliminado cada día. Esta vez, el imitador de Pelo Madueño fue quien abandonó la competencia.

El pasado lunes 15 de diciembre se dio inicio a las galas en vivo de “Yo soy”, donde ocho participantes subieron al escenario para ofrecer lo mejor de sí sobre el escenario. Pelo Madueño fue el segundo en subir al escenario.

El imitador del cantante peruano interpretó “Aldina” y fue reconocido por el jurado, quienes resaltaron sus virtudes y señalaron que era idéntico al artista original. Sin embargo, no fue suficiente para mantenerse en el programa.

Imitador de Pelo Madueño se quedó con el octavo lugar de la temporada de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

Tras ser eliminado, el imitador de Pelo Madueño agradeció al jurado por sus devoluciones y al público por el constante apoyo que recibió en la temporada.

“Mi experiencia en Yo soy ha sido gratificante, increíble. Volver a este lugar maravilloso es increíble. Estoy muy agradecido con ustedes, nunca dejen de soñar”, dijo a sus seguidores en redes sociales.

De esta manera, solo quedan siete imitadores en competencia: Alejandra Guzmán, Green Day, Dyango, Michael Jackson, Jorge González, Josimar y Billie Eilish. Solo uno de ellos se consagrará como el campeón de la temporada de “Yo soy”.