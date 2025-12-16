“Yo soy” inició las galas en vivo de la última temporada del 2025 con grandes presentaciones; sin embargo, al ser la recta final del año, un participante será eliminado cada día. Esta vez, el imitador de Pelo Madueño fue quien abandonó la competencia.
El pasado lunes 15 de diciembre se dio inicio a las galas en vivo de “Yo soy”, donde ocho participantes subieron al escenario para ofrecer lo mejor de sí sobre el escenario. Pelo Madueño fue el segundo en subir al escenario.
LEE: “Yo soy”: Imitador de Jungkook fue eliminado de la competencia
El imitador del cantante peruano interpretó “Aldina” y fue reconocido por el jurado, quienes resaltaron sus virtudes y señalaron que era idéntico al artista original. Sin embargo, no fue suficiente para mantenerse en el programa.
Tras ser eliminado, el imitador de Pelo Madueño agradeció al jurado por sus devoluciones y al público por el constante apoyo que recibió en la temporada.
“Mi experiencia en Yo soy ha sido gratificante, increíble. Volver a este lugar maravilloso es increíble. Estoy muy agradecido con ustedes, nunca dejen de soñar”, dijo a sus seguidores en redes sociales.
MÁS INFORMACIÓN: Yo Soy 2025: Imitadores de Yailin, Pedro Fernández y Jungkook pasaron a sentencia
De esta manera, solo quedan siete imitadores en competencia: Alejandra Guzmán, Green Day, Dyango, Michael Jackson, Jorge González, Josimar y Billie Eilish. Solo uno de ellos se consagrará como el campeón de la temporada de “Yo soy”.
TE PUEDE INTERESAR
- Laura Spoya es captada en casa de promotor de eventos tras separación de Brian Rullan
- Tilsa Lozano confesó que aún ama a Miguel Hidalgo: “Tenemos una hermosa relación”
- Francisca Aronsson se disculpa por polémicos comentarios sobre una ciudad de Bolivia
- Darinka Ramírez celebra el cumpleaños de su hija con Jefferson Farfán con una gran fiesta
- “El valor de la verdad”: Tilsa Lozano regresa al sillón rojo para la segunda parte de su entrevista
Contenido sugerido
Contenido GEC