Francisca Aronsson se encuentra envuelta en una gran polémica tras la difusión de unos recientes comentarios sobre la Riberalta, ciudad de Bolivia. Tras la ola de críticas, la actriz tuvo que asumir su responsabilidad y pidió disculpas.

A través de sus redes sociales oficiales, Aronsson se pronunció y aclaró el contexto en el que dio sus declaraciones. Eso sí, reconoció su error al expresarse y se disculpó con las personas que se sintieron afectadas.

“Hago este video para dirigirme con mucho respeto a las personas de Riberalta de Bolivia. Hace ya un tiempo, en un pódcast conversé sobre mi pasado y mi infancia, llegando a hablar de esa comunidad, comentarios que han generado mucha incomodidad y con justa razón”, dijo la actriz.

“Quiero expresar que lamento que mis palabras hayan generado ese malestar. Ha sido una pésima selección de palabras, basado en un vago e injusto recuerdo de infancia, que no hace justicia a todas las cualidades de Riberalta”, agregó Aronsson.

Francisca Aronsson pide disculpas públicas a ciudad boliviana por expresiones durante pódcast.

¿Qué comentario hizo Francisca Aronsson sobre Riberalta?

En una reciente entrevista con el podcast de Kenji Fujimori, la actriz Francisca Aronsson habló sobre su infancia y señaló que tiene pocos recuerdos sobre Riberalta, Bolivia, pero que para ella era una “ciudad aburrida y pobre”.

Este comentario generó una ola de críticas en su contra, por lo que reconoció su error y agradeció el contacto que tuvo con la zona rural, ya que esto alimentó su curiosidad siendo menor de edad y le dio cualidades que hoy le sirven como actriz.

Francisca Aronsson reconoce su responsabilidad tras fuerte incomodidad por parte de bolivianos en las redes tras sus declaraciones.

“Ahora tengo claridad lo que significó para mí haber compartido con comunidades de Riberalta, una experiencia muy valiosa, que como niña no supe comprender del todo. Reconozco que es mi responsabilidad actualizar esos recuerdos. Lo lamento mucho, profundamente”, rectificó Aronsson.