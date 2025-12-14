Pamela Franco conversó con Aldo Miyashiro en “Habla Chino” y sorprendió a todos al revelar que le gustaría que Christian Cueva le regale una casa. Si bien lo dijo con un tono serio, a los pocos segundos se arrepintió y dijo que era una broma.

En conversación con el ‘Chino’ Miyashiro, la cantante de cumbia bromeó con la idea de que ‘Cuevita’ le regale una casa; sin embargo, precisó que era solo una broma y resaltó que ella también podría comprarse una vivienda o que ambos podrían invertir en su hogar.

“No, no, mentira, es broma. Uy mañana qué van a decir. Pero podríamos comprar ambos la casa, yo también trabajo”, respondió Franco.

Pamela Franco dice que quiere que Christian Cueva le regale una casa, pero luego se arrepiente. (Foto: Instagram)

“Nos estamos acoplando un montón y queremos construir cosas juntos, estamos pensando muchas cosas para el futuro y espero que de todo corazón se cumplan”, dijo en el programa “Amor y Fuego”.

Asimismo, Pamela Franco también respondió a los rumores en torno a un presunto matrimonio o planes de tener hijos con el futbolista.

“Me hablan de casamiento, de hijos, los dos somos grandes y venimos de dos fracasos y creo que hay que pensar bien las cosas y más que él aún no cierra una etapa de su vida. Yo estoy viviendo el día a día”, precisó la cantante de cumbia.