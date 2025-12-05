La cantante Pamela Franco sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un comunicado en el que anunció que ya no cuenta con manager. Este hecho generó una gran sorpresa ya que sucede poco tiempo después que el programa “Magaly TV, la firme” diera a conocer los presuntos precios de sus shows.

A través de sus redes sociales, la cantante de cumbia compartió un comunicado en el que niega que tenga un representante o manager autorizado para “la gestión de mis presentaciones”.

“No cuento con manager, representante ni intermediarios autorizados para la gestión de mis presentaciones, contratos o cualquier tipo de negociación profesional”, señaló Pamela Franco en su misiva.

“Se exhorta al público y a los organizadores a desestimar cualquier otro número, correo electrónico o persona que se presente como parte del equipo de representación con el fin de evitar información falsa, intentos de suplantación y estafas”, agregó la cumbiambera.

Cantante da a conocer que se quedó sin mánager. (Fuente: Facebook)

Cabe resaltar que este comunicado fue publicado poco después que el programa “Magaly TV, la firme” revelara los precios que presuntamente cobra Pamela Franco para sus conciertos.

Según declaraciones de una presunta manager de la cantante, Franco y su orquesta cobraría S/50 mil para un concierto en Año Nuevo. “Si en caso lo contratas a Christian, te dejamos S/70 mil. Adicional a eso, tendrías que comprar pasajes para 3 personas. Hospedaje y la movilidad también”, dijo el presunto manager al programa de Magaly Medina.