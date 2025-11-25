En los últimos días, Pamela Franco se encuentra, una vez más, en el ojo público, y no precisamente por un nuevo proyecto musical, sino por viajar hasta Ecuador para celebrar el cumpleaños de su pareja Christian Cueva, quien actualmente reside en ese país debido a que tiene contrato con el club Emelec. Las sorprendentes imágenes reveladas a través de las redes sociales no pasaron desapercibidos por los seguidores de los personajes públicos, quienes se mostraron sorprendidos por el gran gesto. Así, se evidencia el amor que se tienen el uno al otro y cómo, con el transcurso del tiempo, han ido consolidando aún más su relación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

PAMELA FRANCO SORPRENDE A CHRISTIAN CUEVA EN SU CUMPLEAÑOS 34 EN ECUADOR

El pasado 23 de noviembre significó una fecha muy especial para Christian Cueva, quien comenzó a recibir desde muy temprano diversos mensajes de cumpleaños. Sin embargo, el saludo más esperado fue de su actual pareja Pamela Franco, quien compartió inéditas imágenes desde sus redes sociales oficiales junto a una emotiva frase: “Feliz cumple amor de mi vida. Te amo con todo mi corazón”. De hecho, esto no quedó ahí, ya que la cantante de cumbia viajó junto a los padres del futbolista a Ecuador para celebrar su onomástico, postergando así sus compromisos laborales.

Y es que, mediante el Instagram oficial de Karla Franco, hermana de Pamela, se revelaron estos videos de la celebración privada que se realizó en Guayaquil. En el clip se ve a Cueva y a su pareja muy sonrientes acompañados de una torta con temática de fútbol, globos y otras decoraciones. Luego, en otra parte del video, Pamela Franco, junto a una orquesta, interpretó en vivo uno de sus mejores éxitos musicales: ‘Dile’. Esto ocasionó que, tanto los padres de ‘Aladino’ como los otros invitados, aplaudan y ovacionen a la artista peruana, mientras que el seleccionado nacional se disponía a bailar.

¿QUÉ DIJO YOLANDA MEDINA SOBRE LA TRAICIÓN DE PAMELA FRANCO?

El 16 de noviembre, Yolanda Medina se presentó en “El valor de la verdad” y, entre las preguntas realizadas, reveló que recibió una fuerte traición de Pamela Franco. Según la cumbiambera, la interprete de “Dile la verdad” tuvo una mala manera de renunciar a la agrupación ‘Alma Bella’, quien era considerada como una de sus cantantes principales. Pues, la norteña aseguró que inesperadamente se ausentó de la agrupación y luego se enteró que formaba parte de su competencia, es decir, de ‘Alma Bella’ de Nilver Huarac. Aunque Franco no dio la cara, posteriormente optó por llamarla y explicarle las razones de su salida, señalando que priorizó lo económico debido a que su madre padecía una enfermedad grave.

“Lo tomé como una traición cuando ella, de la noche a la mañana desapareció, ya tenía un viaje a Chile, con pasajes comprados, con todo, pero sin embargo, una semana antes del viaje la llamaba, la llamaba y la llamaba y nunca me contestó. En el otro grupo de mi competencia comenzaban a sacarme la famosa ‘pica’ con la figura de la chica que iba a entrar a grupo y dije ‘esa figura es de Pamela’. Cuando alguien realmente te tiene consideración o la consciencia misma hace que pidas perdón, disculpas, es bastante”, contó Medina en EVDLV.