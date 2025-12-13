La figura de Christian Cueva volvió a colocarse en el centro de la polémica, esta vez no por su desempeño deportivo, sino por un tenso cruce con la prensa de espectáculos. Un intercambio incómodo, cargado de frases contundentes y gestos de molestia, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en la televisión nacional.

El episodio, ocurrido tras una aparición pública junto a Pamela Franco, dejó expuesta la frágil relación del futbolista con los medios cuando se abordan aspectos personales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL ENFRENTAMIENTO DE CHRISTIAN CUEVA CON LA PRENSA?

Tras un evento en el que Pamela Franco se presentó ante un público en el distrito de San Martín de Porres, el futbolista y la cantante fueron aparecieron en un espacio donde varios medios aguardaban declaraciones de la pareja.

Desde el primer acercamiento, Christian Cueva marcó distancia y dejó claro su descontento con la cobertura. Al notar la cercanía de una reportera de ‘América Hoy’, lanzó con ironía: “Este micro no lo quiero”, rechazando responder de manera convencional.

A medida que avanzaban las preguntas, el ambiente se volvió más tenso. El futbolista evitó cualquier comentario sobre su vida personal y mostró una actitud cortante frente a cámaras y micrófonos. Según se aprecia en las imágenes difundidas, su incomodidad fue constante y no dudó en expresar que rara vez brinda entrevistas, dejando entrever que la insistencia de los medios estaba cruzando un límite que no estaba dispuesto a tolerar.

Además, sorprendió al negarse a mostrar un gesto cariñoso con Pamela Franco frente a cámaras, argumentando que no estaba dispuesto a hacerlo sin recibir algo a cambio. “Todo lo quieren gratis”, expresó, generando aún más críticas.

Futbolista se molesta con la prensa y responde de una manera irónica. (Fuente: América TV)

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE LAS PREGUNTAS A SU VIDA FAMILIAR?

Uno de los puntos más crítico del intercambio se dio cuando Cueva se refirió a los momentos en que los periodistas abordan los temas relacionados con sus hijos.

“Miren que les estoy atendiendo, nunca atiendo a nadie y ustedes saben”, empezó diciendo, remarcando que estaba accediendo a hablar pese a su habitual silencio ante la prensa. Posteriormente, el futbolista fue más directo al marcar una línea infranqueable: “Los temas de mis hijos no los toco”.

Con esas palabras, dejó claro que no aceptará más cuestionamientos sobre su familia y lanzó una advertencia implícita a los medios para que eviten ese tipo de consultas en el futuro.

¿POR QUÉ LAS DECLARACIONES DE CHRISTIAN CUEVA DESATARON POLÉMICA EN ‘AMÉRICA HOY’?

La tensión aumentó cuando se produjo un cruce directo con la reportera del programa matutino. Cueva cuestionó la forma en que se le interrogaba y respondió con frases que encendieron la polémica. “Antes de hablar de alguien, investiguen”, dijo, para luego añadir: “Tú a mí no me has pagado nunca, yo soy como soy. Quien hable de mí, tápense la boca”.

Posteriormente, en el set de ‘América Hoy’, Janet Barboza cuestionó duramente su actitud, calificándola de agresiva y señalando un notorio cambio en su comportamiento, según informa Infobae.