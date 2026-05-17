Resumen

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Imitadora de Mon Laferte se mantiene en competencia de " Yo soy" tras vencer a Billie Eilish. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
Imitadora de Mon Laferte se mantiene en competencia de " Yo soy" tras vencer a Billie Eilish. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
Por Redacción EC

“Yo soy” continúa en etapa de grandes batallas, donde los imitadores más recordados de todas las galas llegan para retar a los consagrados en sus sillas. Esta vez, uno de los duelos más llamativos fue entre las imitadoras de Mon Laferte y Billie Eilish.

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