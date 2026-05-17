“Yo soy” continúa en etapa de grandes batallas, donde los imitadores más recordados de todas las galas llegan para retar a los consagrados en sus sillas. Esta vez, uno de los duelos más llamativos fue entre las imitadoras de Mon Laferte y Billie Eilish.

La joven imitadora de Billie Eilish apareció en competencia y dijo que llegaba para quedarse con una silla de consagrada; sin embargo, solo quedaban como opciones para retar a los imitadores de José Feliciano y Mon Laferte, así que optó por la segunda.

“Volví porque tengo una cuenta pendiente. Una revancha con este escenario... Soy la voz de una generación diferente. Una que quiere ser escuchada y que no le tiene miedo a nada”, dijo Majo, imitadora de Billie Eilish.

Imitadora de Billie Eislih llegó a la competencia para retar a Mon Laferte. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

Eso sí, la cantante admitió que elegir a la imitadora de Mon Laferte fue algo duro, ya que tiene mucha confianza con ella. “Con todo el dolor de mi corazón, porque es mi madrina”, dijo antes de iniciar la batalla musical.

Para este reto, Billie Eilish optó por conmover al jurado con “What Was I Made For?”, emotivo tema de la artista estadounidense. Por su parte, la imitadora de Mon Laferte sacó a relucir su talento con “Antes de ti”.

Ambas presentaciones estuvieron marcadas por emoción y técnica; no obstante, el jurado destacó la experiencia de Oriana Montero. “Todo lo que haces en el escenario es el resultado de mucha práctica, mucho ensayo y mucho profesionalismo”, explicó la jurado Jely Reátegui.

Imitadora de Mon Laferte se mantiene en competencia de " Yo soy" tras vencer a Billie Eilish. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

Finalmente, el jurado elogió a ambas participantes, pero declaró como ganadora unánime a la imitadora de Mon Laferte, quien mantuvo su lugar en las sillas de los consagrados. Ahora esperará a nuevos retadores que lleguen a intentar quitarle su lugar.