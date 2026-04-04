Resumen

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Camilo Sesto apostó por una batalla contra Alejandra Guzmán. Foto: captura Latina
Camilo Sesto apostó por una batalla contra Alejandra Guzmán. Foto: captura Latina
Por Redacción EC

El primer duelo de la noche en Yo Soy se disputó entre Josimar contra Nino Bravo. El salsero aseguró que no solo regresaba a cantar sino a encender el escenario.

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