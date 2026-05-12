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"El Reventonazo de la Chola” alcanzó los 9.3 puntos de rating, siendo dos de los programas más vistos durante los últimos días. (Foto: Difusión)
"El Reventonazo de la Chola” alcanzó los 9.3 puntos de rating, siendo dos de los programas más vistos durante los últimos días. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Fiel a su estilo, la Chola Chabuca se mostró feliz y agradecida con sus seguidores el respaldo que han recibido sus programas “El Reventonazo de la Chola” y “Sábado Super Star”, que se han consolidado como los más vistos de la televisión peruana durante el último fin de semana.

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