Fiel a su estilo, la Chola Chabuca se mostró feliz y agradecida con sus seguidores el respaldo que han recibido sus programas “El Reventonazo de la Chola” y “Sábado Super Star”, que se han consolidado como los más vistos de la televisión peruana durante el último fin de semana.

Según datos estadísticos, “El Reventonazo de la Chola” alcanzó los 9.3 puntos de rating, superando a “Sábado Super Star” con 8.7 puntos, siendo dos de los programas más vistos durante los últimos días.

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Cabe resaltar que estos programas de América Televisión superaron ampliamente a otros espacios de la competencia como “Yo soy” de Latina, que solo alcanzó 4.4 puntos. Además, el programa de la Chola Chabuca ha triplicado a “JB Noticias” que solo hizo 2.7 puntos de rating.

“El Reventonazo de la Chola” se mantiene como el programa más visto del fin de semana. (Foto: Difusión)

“Estoy contento, feliz y agradecido porque el público sigue respaldando la propuesta de humor que preparamos cada fin de semana. El Reventonazo sigue siendo líder en su horario y ‘Sábado Súper Star’ también ha conquistado a los televidentes. Sin embargo, debo de dar un paso al costado con este programa porque debo de empezar a preparar el espectáculo que presentaré este año en el circo”, indicó Ernesto Pimentel.

Asimismo, el también actor señaló que semana serán las últimas funciones de la obra “Senado” que protagoniza en el teatro La Plaza, y que dejará para dedicarse de lleno a su próximo espectáculo circense.

Como se recuerda, durante la celebración del Día de la madre los actores y actrices de “El Reventonazo de la Chola” realizaron un programa especial con un homenaje a las mamás en su día.

"El Reventonazo de la Chola” alcanzó los 9.3 puntos de rating, siendo dos de los programas más vistos durante los últimos días. (Foto: Difusión)

Por otro lado, el programa “Sábado Súper Star” seguirá vigente en otra plataforma. Para el episodio de despedida, la Chola Chabuca tuvo como invitadas a Andrea San Martín y Belén Estevez. Asimismo, Karen Dejo y Angye Zapata se enfrentaron en un reto de sexi dance.