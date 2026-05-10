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Pamela Franco comparte polémico mensaje tras anuncio de acciones legales de parte de Karla Tarazona. (Foto: Composición / IG: @pamelafrancoviera - YouTube: Latina Televisión)
Pamela Franco comparte polémico mensaje tras anuncio de acciones legales de parte de Karla Tarazona. (Foto: Composición / IG: @pamelafrancoviera - YouTube: Latina Televisión)
Por Redacción EC

La tensión entre Pamela Franco y Karla Tarazona parece que no tiene cuando acabar. Esta vez, la cantante sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un polémico mensaje luego que la conductora de televisión anunciara que tomará acciones legales en su contra.

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