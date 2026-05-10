A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Dile la verdad”compartió un video que no ha pasado desapercibido por sus fans, quienes se han mostrado sorprendidos por la presunta respuesta de la cantante a la actual pareja de Christian Domínguez.
Lejos de ser un llamado a la calma, Pamela Franco optó por compartir un mensaje en el que se refiere a una “mujer problemática”. Lo curioso es que la story llegó al poco tiempo luego que Karla Tarazona anunciara medidas legales contra la cantante.
“Qué flojera me da una mujer problemática, que cree que todo el mundo le tiene envidia, cuando lo que da en realidad da es lástima. Descansa enferma, loca, cara de papa, cuerpo de sapo parado”, se lee en la publicación.
Este mensaje ha llamado la atención de sus seguidores, quienes en redes sociales han manifestado su apoyo a la cantante, mientras otro grupo cuestionó que siga refiriéndose a su expareja y a su actual novia.
Como se recuerda, Karla Tarazona no titubeo y aseguró que responderá de forma legal ante las acusaciones que habría tenido Pamela Franco en su contra durante una entrevista.
“No me interesa un enfrentamiento mediático. Si vas a acusar a alguien de algo, vas a tener que demostrarlo, pero no públicamente, legalmente va a tener que ser. Vas a tener que probar cada una de las cosas que has venido diciendo en todos los programas, podcast y entrevistas”, aseguró.
Pamela Franco es bienvenida en América Hoy pese a diferencias pasadas con Rebeca Escribens. Discuten públicamente malentendidos, opiniones sobre su vida personal, el padre de su hija Christian Domínguez y el respeto a los artistas. Se resuelven fricciones en vivo, afirmando que el programa es para todos.