La tensión entre Pamela Franco y Karla Tarazona parece que no tiene cuando acabar. Esta vez, la cantante sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un polémico mensaje luego que la conductora de televisión anunciara que tomará acciones legales en su contra.

A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Dile la verdad” compartió un video que no ha pasado desapercibido por sus fans, quienes se han mostrado sorprendidos por la presunta respuesta de la cantante a la actual pareja de Christian Domínguez.

Lejos de ser un llamado a la calma, Pamela Franco optó por compartir un mensaje en el que se refiere a una “mujer problemática”. Lo curioso es que la story llegó al poco tiempo luego que Karla Tarazona anunciara medidas legales contra la cantante.

Pamela Franco comparte polémico mensaje tras anuncio de acciones legales de parte de Karla Tarazona. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)

“Qué flojera me da una mujer problemática, que cree que todo el mundo le tiene envidia, cuando lo que da en realidad da es lástima. Descansa enferma, loca, cara de papa, cuerpo de sapo parado”, se lee en la publicación.

Este mensaje ha llamado la atención de sus seguidores, quienes en redes sociales han manifestado su apoyo a la cantante, mientras otro grupo cuestionó que siga refiriéndose a su expareja y a su actual novia.

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Karla Tarazona anuncia medidas legales

Como se recuerda, Karla Tarazona no titubeo y aseguró que responderá de forma legal ante las acusaciones que habría tenido Pamela Franco en su contra durante una entrevista.

Pamela Franco comparte polémico mensaje tras anuncio de acciones legales de parte de Karla Tarazona. (Foto: YouTube: Latina Televisión)

“No me interesa un enfrentamiento mediático. Si vas a acusar a alguien de algo, vas a tener que demostrarlo, pero no públicamente, legalmente va a tener que ser. Vas a tener que probar cada una de las cosas que has venido diciendo en todos los programas, podcast y entrevistas”, aseguró.