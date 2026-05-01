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Pamela Franco sobre carta notarial de Christian Domínguez: “Quieren callarme e intimidarme”. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Pamela Franco sobre carta notarial de Christian Domínguez: “Quieren callarme e intimidarme”. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

La discusión pública entre Pamela Franco y Christian Domínguez parece de nunca acabar. Esta vez, la cantante respondió de forma contundente a la carta notarial que le envió el padre de su hija. En su declaración, negó que se vaya a retractar, ya que el cumbiambero todavía no se ha disculpado con ella.

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