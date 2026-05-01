La discusión pública entre Pamela Franco y Christian Domínguez parece de nunca acabar. Esta vez, la cantante respondió de forma contundente a la carta notarial que le envió el padre de su hija. En su declaración, negó que se vaya a retractar, ya que el cumbiambero todavía no se ha disculpado con ella.

En conversación con el programa “Amor y Fuego”, Pamela Franco aseguró que ya respondió a la carta notarial de Christian Domínguez. Además, aclaró que se mantiene firme con sus declaraciones sobre su expareja.

“Yo sigo firme, he hablado con mi abogada y ya contesté su carta. Él nunca me pidió disculpas y a estas alturas tengo que pedirle disculpas; no hay forma, la verdad. Estamos locos todos”, dijo la cantante de cumbia.

Pamela Franco sobre carta notarial de Christian Domínguez: “Quieren callarme e intimidarme”. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")

“Creo que lo que quieren ellos es callarme e intimidarme y que no hable”, agregó Pamela Franco, indicando que mantiene su versión firme pese a la negativa del padre de su hija.

Asimismo, la cantante de cumbia aseguró que la carta notarial está mal direccionada, ya que ella no es la responsable de haber señalado que Domínguez tenía intenciones de hacerle daño a su hija mayor.

“Él ha dicho que él es incapaz de hacer daño a su hija, pero entonces las denuncias, las demandas y las cartas notariales no deberían ser para nosotras como mamás, sino para las personas que lo metieron en todo este problema, que es la señora Norka Ascue”, precisó.

Pamela Franco en 'Amor y Fuego'. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")

Como se recuerda, el pasado 27 de abril Christian Domínguez envió una carta notarial a Pamela Franco. Según explicó el líder de la Gran Orquesta Internacional, es falso que él esté intentando dañar a su hija. Además, el cantante rechazó haber sido mantenido económicamente en su relación con su expareja.