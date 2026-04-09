La polémica vuelve a rodear a Pamela Franco, quien decidió romper su silencio y exponer públicamente situaciones que, según afirma, marcaron un punto de quiebre en su relación con Christian Domínguez. A través de una intervención en el programa ‘Amor y Fuego’, la artista reveló detalles de un presunto mensaje indirecto que habría sido transmitido a través de su entorno cercano, generando inquietud y reavivando la controversia en torno al vínculo que mantienen tras su separación. Lejos de tratarse de un hecho aislado, sus declaraciones apuntan a una serie de episodios acumulados que, según su versión, evidencian actitudes contradictorias, la participación de terceros y la difusión de información privada que terminó afectando su estabilidad emocional. En ese contexto, la cantante dejó entrever que decidió hablar públicamente tras sentirse sobrepasada por la situación.

¿CUÁL ES EL ENIGMÁTICO RECADO QUE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ENVIÓ A TRAVÉS DE UN TERCERO?

La cantante relató que, durante una reunión por el cumpleaños de su hija, su expareja se dirigió a un amigo cercano suyo para pedirle que la “cuide”, un comentario que interpretó como ambiguo y desconcertante. “Agarró y le dijo a un amigo mío que me cuide. Yo creo que tiene un tema”, expresó, dejando entrever que no comprendió el verdadero sentido de esa frase. Según explicó, si realmente existiera una preocupación genuina, lo esperable sería que él se comunique directamente con ella.

Pamela Franco se enlazó en vivo con Amor y Fuego.

¿POR QUÉ DECIDIÓ ROMPER SU SILENCIO DESPUÉS DE SEMANAS?

Franco señaló que evitó pronunciarse durante un tiempo, pero optó por hablar tras considerar que la situación había sobrepasado ciertos límites. Indicó que personas cercanas al entorno de Domínguez habrían difundido información sensible sobre su vida personal que terminaron afectándola.

“Él ha hecho cosas que yo no he expuesto. (...) Pero de ahí tenía voceros en un canal digital, decían cosas, insultos tras insultos, decían cosas que él y yo sabíamos, y para que ellos digan esas cosas es porque él las expone. (...) Se lo he reclamado, pero ya me cansé”, manifestó, dando a entender que estos hechos influyeron en su decisión de hacer pública su versión.

¿POR QUÉ ASEGURA QUE DEBE “CUIDARSE” DE SU EXPAREJA?

Durante la entrevista, Franco fue enfática al señalar que siente la necesidad de mantenerse precavida ante cualquier interacción con Domínguez. “Con él me tengo que estar cuidando siempre y no me gusta”, afirmó, dejando claro que no se siente tranquila con la dinámica actual. Además, reveló que incluso registra las conversaciones que mantienen, lo que refleja el nivel de tensión que percibe.

¿QUÉ PRIORIDAD MARCA PAMELA FRANCO EN MEDIO DE LA POLÉMICA?

Pese a los conflictos, la cantante remarcó que su principal enfoque es el bienestar de su hija. Aseguró que busca limitar la comunicación con su expareja únicamente a temas relacionados con la menor. “Ahora, él solo me habla de los temas de hija. Yo solo quiero que sus temas personales se dedique a ser feliz. (...) Que por lo menos no me haga daño”, expresó, subrayando que su intención es evitar confrontaciones y proteger su tranquilidad emocional.

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