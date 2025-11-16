Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras las amenazas contra su hija Juanita, una situación que lo obligó a modificar de inmediato su rutina, reducir su exposición pública y vivir con extrema cautela, según su entorno más cercano, que confirma que hoy su prioridad absoluta es la seguridad de su familia.

En los últimos días, vecinos notaron su ausencia habitual en el barrio y aseguran que el conductor permanece resguardado en su casa mientras deja en pausa varias de sus actividades de siempre. Descubre qué ha dejado de hacer y cómo enfrenta este complejo momento.

¿QUÉ COSTUMBRES DEJÓ DE TENER MARCELO TINELLI EN SU DÍA A DÍA?

Voces cercanas al conductor señalaron que, tras las amenazas, Tinelli modificó de manera inmediata sus hábitos más visibles. En el programa ‘La mañana con Moria’, vecinos y allegados indicaron que el presentador “optó por mantenerse recluido en su casa” y dejar de aparecer en los espacios que frecuentaba.

Entre los cambios más notorios destaca la suspensión de sus paseos nocturnos con su perro, una práctica que mantenía desde hace años. También abandonó su rutina de visitar la florería del barrio, donde solía comprar jazmines, un gesto que repetía “con regularidad” para Milett Figueroa.

Según estas fuentes, las modificaciones responden a la urgencia de proteger a su familia mientras avanza la investigación.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.| Foto: @milett

Según recoge el diario La Nación, las modificaciones en la rutina de Tinelli responden a la urgencia de proteger a su familia mientras avanza la investigación.

En el ciclo conducido por Moria Casán, una panelista detalló que Tinelli está en Buenos Aires “un poco recluido en su casa” y tratando de estabilizar la situación familiar. La comunicadora explicó que el conductor está “intentando recomponer todo con Juanita, que por suerte parece que ya está más tranquila”.

La panelista también señaló que no se sabe con certeza si Milett se encuentra actualmente en el país, ya que “viaja mucho por el reality”, lo que podría haber reforzado el aislamiento del presentador en este periodo.

Instagram (@marcelotinelli)

¿CÓMO SE ENCUENTRA EMOCIONALMENTE EL CONDUCTOR?

El entorno de Tinelli afirma que atraviesa un momento de introspección y cautela. Una panelista de ‘La mañana con Moria’ aseguró que “Marcelo no habla mucho, pero cuando habla, que se agarren todos”, aludiendo a su fuerte carácter. Comentó además que el conductor estaría intentando “bajar la espuma y repensar las cosas” tras el impacto del episodio que afectó a su hija.

Moria Casán salió en defensa de su amigo y criticó a quienes aprovechan la situación para atacarlo, al afirmar que muchos “solo lo usan para entrar y matarlo” y que actúan desde un sentimiento que describió como “veneno atragantado”.

(Foto: Twitter Marcelo Tinelli)

¿QUÉ MENSAJE LE ENVIÓ MARCELO TINELLI A MORIA CASÁN EN MEDIO DE SU SILENCIO?

Pese a mantenerse alejado de los medios, Tinelli sorprendió al enviarle un audio a Moria Casán para felicitarla por el estreno de su programa. En el mensaje, reproducido en vivo, le dijo: “Felicitaciones genia, felicitaciones number one… Irradiás luz, irradiás alegría”. Moria respondió emocionada y destacó la fortaleza de su amigo al afirmar que “él es un hombre resiliente” y que sus palabras no eran la palabra de un hombre frustrado, sino la de alguien acostumbrado a enfrentar presiones y críticas desde hace años.