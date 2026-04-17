La confirmación del fin del romance entre la modelo peruana Milett Figueroa y el icónico presentador argentino Marcelo Tinelli ha sacudido el mundo del espectáculo, marcando el cierre de una etapa de tres años. Aunque la ruptura se produjo meses atrás en estricto privado, el comportamiento reciente de la actriz de ‘La Gran Sangre’ ha encendido las redes sociales y los debates en programas de espectáculos, especialmente por su postura frente a esta etapa cerrada. Aunque en un inicio optó por mantener distancia del tema, recientemente sorprendió por la forma en que ahora se refiere al hombre con quien compartió su vida en Buenos Aires. Descubre qué hizo Milett tras la ruptura, qué dijo sobre Tinelli y qué hay detrás de su tajante decisión de no volver a mirar atrás.

¿CUÁL FUE EL GESTO DE MILETT FIGUEROA TRAS TERMINAR CON MARCELO TINELLI?

Durante su más reciente participación en el programa ‘Habla Chino’ de Aldo Miyashiro, reflexionó sobre el romance que vivió y aseguró que no tiene arrepentimientos. “No me arrepiento de nada. Todos merecemos entregarnos cuando tenemos la necesidad”, comentó en un marcado dejo argentino, dejando ver que valora lo vivido.

Al ser consultada sobre sus sentimientos actuales, llamó la atención sobre su postura y por el mensaje directo que le envió a su expareja: “Le deseo lo mejor, pero cuando aparezca el amor, voy a amar con todo mi corazón”.

¿QUÉ DIJO MILETT FIGUEROA CON EL OBJETIVO DE DEJAR EL TEMA ATRÁS?

A pesar de mostrarse agradecida, lanzó una frase que evidencia su deseo de cerrar este capítulo definitivamente: “¿Quieren que evolucione o involucione?”, sentenció frente a las cámaras, dejando claro que no piensa estancarse en la nostalgia ni dar explicaciones adicionales sobre los motivos que los distanciaron.

¿QUÉ HABÍA DICHO MILETT FIGUEROA SOBRE EL FIN DE SU RELACIÓN CON MARCELO TINELLI?

La propia Milett Figueroa fue quien había confirmado la ruptura, asegurando que fue ella quien tomó la decisión. La actriz explicó que el vínculo llegó a su fin a finales de marzo y pidió respeto por su situación.

“He tomado la decisión de terminar mi relación… estoy tranquila con mi decisión”, manifestó en diálogo con ‘Amor y Fuego’. Además, fue enfática al rechazar versiones que apuntaban a un acuerdo mediático detrás de su romance: “Espero que no estén especulando cosas de mí porque estoy cansada”, afirmó.

¿QUÉ DIJO MARCELO TINELLI SOBRE SU RUPTURA CON MILETT?

Marcelo Tinelli también decidió referirse al fin de su relación con la modelo peruana. A través de mensajes enviados al programa conducido por Rodrigo González, el presentador confirmó que la separación ocurrió en marzo y que se dio en buenos términos. “Es verdad, terminamos nuestra relación en el mes de marzo”, señaló. Asimismo, destacó que no existe conflicto entre ambos: “De mi parte, en excelentes términos con ella y con su hermosa familia”, precisó, sugiriendo que la decisión no fue conflictiva.

Foto: Instagram

¿POR QUÉ SE HABRÍA OCULTADO LA SEPARACIÓN DURANTE TANTO TIEMPO?

La demora en hacer oficial la ruptura parece haber respondido a intereses que van más allá de lo personal, involucrando directamente compromisos laborales en la industria del streaming.

En Argentina cobró mucha fuerza la teoría de que ambos debían proyectar una imagen de unión debido al rodaje de ‘Los Tinelli’, la serie producida para Amazon Prime donde ambos participan. Se especula que, para no perjudicar la narrativa y el éxito de la producción, se les habría solicitado postergar el anuncio público de su distanciamiento, según informa La República.

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