Tras confirmar el fin de su mediático romance con Marcelo Tinelli, la modelo Milett Figueroa habló de su situación sentimental y desmintió las especulaciones que la vinculan con el conferencista argentino Dante Gebel.

La ruptura, que pone fin a dos años de relación, fue oficializada por la propia Figueroa, quien calificó esta separación como una decisión personal y definitiva.

“Estoy tranquila y firme con la decisión que he tomado”, señaló la artista en ‘Amor y Fuego’, subrayando su deseo de enfocarse en su presente sin mirar atrás.

¿Qué dijo sobre la supuesta relación con Dante Gebel?

Sin embargo, el nombre de Figueroa volvió al centro de la polémica luego de que en "Magaly TV La Firme", el periodista Mati Vázquez sugiriera un acercamiento con Gebel.

Ante la difusión de estas versiones, la modelo utilizó sus plataformas digitales para expresar su indignación y exigir rigor informativo.

“¿Tanta necesidad hay de inventar cosas para dejarme mal? Esto es falso. No tengo ningún vínculo con la persona mencionada. Un mínimo de responsabilidad al informar”, sentenció en X, antes Twitter.

/ JHERSSON

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Un nuevo capítulo

Por otro lado, Figueroa sostuvo que no está arrepentida de su pasado sentimental con el presentador argentino, aunque evitó profundizar en los motivos de la separación.

“No me arrepiento de nada. Todos merecemos entregarnos cuando tenemos esa necesidad. Le deseo lo mejor, pero cuando aparezca el amor, voy a amar con todo mi corazón”, manifestó en ‘Habla Chino’.

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