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La modelo desmintió de forma tajante los rumores que la vinculaban con el pastor y conferencista argentino Dante Gebel| Foto: @marcelotinelli
La modelo desmintió de forma tajante los rumores que la vinculaban con el pastor y conferencista argentino Dante Gebel| Foto: @marcelotinelli
Por Redacción EC

Tras confirmar el fin de su mediático romance con Marcelo Tinelli, la modelo Milett Figueroa habló de su situación sentimental y desmintió las especulaciones que la vinculan con el conferencista argentino Dante Gebel.

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