Tras confirmar el fin de su mediático romance con Marcelo Tinelli, la modelo Milett Figueroa habló de su situación sentimental y desmintió las especulaciones que la vinculan con el conferencista argentino Dante Gebel.
Tras confirmar el fin de su mediático romance con Marcelo Tinelli, la modelo Milett Figueroa habló de su situación sentimental y desmintió las especulaciones que la vinculan con el conferencista argentino Dante Gebel.
La ruptura, que pone fin a dos años de relación, fue oficializada por la propia Figueroa, quien calificó esta separación como una decisión personal y definitiva.
“Estoy tranquila y firme con la decisión que he tomado”, señaló la artista en ‘Amor y Fuego’, subrayando su deseo de enfocarse en su presente sin mirar atrás.
Rebeca elogia a Alejandra Baigorria como trabajadora, emprendedora y protectora de su familia, pero cuestiona su agradecimiento público a su esposo tras controversias. Sugiere que revise aspectos personales para ser una inspiración integral en todos los ámbitos: empresaria, familiar y personal, logrando un '360' completo.