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El conductor argentino Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con la modelo peruana Milett Figueroa, tras varios días de especulaciones, y aseguró que la ruptura se dio en buenos términos.
El conductor argentino Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con la modelo peruana Milett Figueroa, tras varios días de especulaciones, y aseguró que la ruptura se dio en buenos términos.
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“De mi parte, en excelentes términos con ella y con su hermosa familia”, expresó Tinelli en un mensaje difundido en el programa Amor y Fuego, donde también evitó entrar en polémicas sobre el fin de la relación.
La confirmación del presentador se produjo horas después de que Figueroa anunciara públicamente que decidió terminar la relación a finales de marzo. “Actualmente estoy soltera”, señaló la modelo, quien pidió respeto por su vida privada y rechazó versiones que, según indicó, no se ajustan a la realidad.
Relación sin conflictos
Tinelli reiteró que mantiene un vínculo cordial tanto con la modelo como con su entorno familiar, destacando el aprecio que conserva tras los años de relación.
“Apenas vuelva a Lima, nos vemos”, comentó el conductor, al recordar incluso detalles personales vinculados a su paso por el Perú, lo que evidenció la cercanía que aún mantiene con la familia de Figueroa.
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La pareja sostuvo una relación de aproximadamente tres años, período en el que compartieron viajes y proyectos, además de estar constantemente bajo la atención de la prensa en Argentina y Perú.
Ambos coincidieron en que la separación se dio sin conflictos y solicitaron respeto por este proceso personal, evitando profundizar en las razones de la ruptura.
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