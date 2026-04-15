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Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ponen fin a su relación tras tres años juntos. (Foto: Composición)
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ponen fin a su relación tras tres años juntos. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El conductor argentino Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con la modelo peruana Milett Figueroa, tras varios días de especulaciones, y aseguró que la ruptura se dio en buenos términos.

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