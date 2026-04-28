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Marcelo Tinelli aviva rumores de romance con exmodelo argentina tras separación de Milett Figueroa. (Foto: Composición / Instagram)
Marcelo Tinelli aviva rumores de romance con exmodelo argentina tras separación de Milett Figueroa. (Foto: Composición / Instagram)
Por Redacción EC

Luego de que Milett Figueroa confirmara el fin de su relación con Marcelo Tinelli, la prensa argentina empezó a especular los motivos de su ruptura y algunos posibles romances. Mientras a la actriz peruana se le ha vinculado con Dante Gebel, al conductor argentino lo unen con la exmodelo Rosanna Alneyda.

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