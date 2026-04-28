Luego de que Milett Figueroa confirmara el fin de su relación con Marcelo Tinelli, la prensa argentina empezó a especular los motivos de su ruptura y algunos posibles romances. Mientras a la actriz peruana se le ha vinculado con Dante Gebel, al conductor argentino lo unen con la exmodelo Rosanna Alneyda.

Las especulaciones de la ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli apuntan a posibles nuevos romances de ambos, pero la modelo desmintió ese hecho. Sin embargo, el conductor argentino no ha declarado sobre la situación, por el contrario, ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram un video que alimenta los rumores.

El pasado domingo 26 de abril, el productor de televisión compartió un video en el que etiquetó a Rossana Almeyda, una exmodelo argentina. Ambos compartieron un momento de cocina, donde se les ve muy felices.

Marcelo Tinelli aviva rumores de romance con exmodelo argentina tras separación de Milett Figueroa. (Foto: Instagram / @marcelotinelli)

“Cociné un guiso de lentejas para este primer día frío del año, para la mujer que no blanqueo por el reality: Rossana Almeyda, para mi amigo Fede Hoppe, que eché en forma desconsiderada, y para mi hijo”, escribió Tinelli.

Asimismo, recordó a su mamá al señalar que preparaba ese mismo plato años atrás. “Es un homenaje al recuerdo de mi mamá, que hacía este mismo guiso durante cuatro horas hace muchos años. Los quiero. Buen domingo”, agregó.

Según el programa “Puro Show”, el conductor argentino tendría un romance con Almeyda, ya que ambos habrían coincidido en distintos eventos, entre ellos un concierto de Ricky Martin en Buenos Aires.

Romance de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Cabe recordar que la historia entre Tinelli y Figueroa fue una de las más comentadas, iniciada durante su participación en el programa “Bailando” y seguida de cerca tanto en Perú como en Argentina.

Tras la ruptura, Milett Figueroa declaró que se encuentra soltera y enfocada en sus proyectos personales, mientras que Marcelo Tinelli ha optado por no brindar mayores detalles sobre su vida privada, limitándose a solo confirmar el fin de la relación.