“Eres mi sangre”, la telenovela de América TV, alcanzó los 100 capítulos de emisión continua y lo celebra con una edición especial de dos episodios en uno, que se transmitirá este lunes a las 10:00 p.m.

La historia, que combina drama, romance y secretos familiares, se ha convertido en un fenómeno televisivo que genera gran conversación en plataformas digitales.

De ese modo, y como parte de la celebración, el episodio número 100 contará con la participación especial de la modelo y conductora de televisión Milett Figueroa , cuya aparición promete sorprender a todos.

Sobre el éxito de la telenovela, Michelle Alexander, directora de la producción, expresó su gratitud al público. “Nos sentimos profundamente agradecidos con el público que cada noche nos respalda y se emociona con nosotros”, dijo.

Para luego agregar: “Tenemos un gran equipo de producción y actores que trabajan con pasión y dedicación para que cada capítulo sea especial. Hoy celebramos estos cien capítulos ofreciendo una edición única”.

El episodio especial se transmitirá este lunes 18 de agosto, prometiendo mantener la atención de los espectadores que han seguido la producción desde su inicio.