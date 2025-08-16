El Festival de Cine de Lima presenta hoy, en su última jornada, "Huaquero", una película que “explora la memoria y las heridas coloniales” a través de las historias de ex-huaqueros, como parte de sus galas.

La proyección se realizará este sábado 16 de agosto a las 4:50 p. m., en la Sala Azul del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP).

Dirigida por el ecuatoriano Juan Carlos Donoso Gómez y con la participación de Perú, el largometraje se presenta como una docuficción que narra las tensiones entre el saber ancestral, el tráfico de patrimonio cultural y los conflictos que persisten en los territorios andinos.

La trama sigue las memorias de ex-huaqueros de artefactos prehispánicos, buscando reconstruir sus relatos fragmentados. El filme cuenta con la actuación del actor peruano Tommy Párraga (’La hora final’) y su par ecuatoriano Carlos Valencia.

Coproducido por Ecuador, Perú y Rumania en 2024, también cuenta con un guion escrito por el propio Donoso y fue estrenado mundialmente en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), en ese mismo año.

Desde entonces, ha sido seleccionada en festivales internacionales como el DOXA Documentary Film Festival y el Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM).

Las entradas para la función están disponibles en la boletería del CCPUCP. Los precios van desde los S/ 14 y varían según la categoría, con tarifas especiales para estudiantes de la PUCP.