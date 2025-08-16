Aunque Génesis Tapia, la exvedette ahora empresaria, había asegurado que viajó sola a Brasil por trabajo y que no retomaría su relación, el pasado viernes fue vista saliendo del aeropuerto Jorge Chávez con su expareja, Kike Márquez, donde también negó haber tenido un romance con el joven empresario Joshua Franco.

De ese modo, al ser entrevistada por ‘Magaly TV la Firme’, Tapia, molesta e indignada, dijo que “no le importaban” las declaraciones de Franco, quien en el mismo programa había afirmado que su romance de dos meses terminó cuando se enteró de que ella viajó con su expareja, en una supuesta infidelidad.

“Yo no me hago cargo de lo que otros puedan decir. Hablaré en el momento que tenga que hablar” , dijo ante las cámaras. “No me interesa lo que el diga, yo no estoy con nadie ”, reafirmó. “Soy una mujer soltera, no tengo nada que decir al respecto. Tengo el derecho de salir con quien quiera” , finalizó.

CONOCE MÁS: Génesis Tapia exige terapia a Kike Márquez para que continúe viendo a sus hijos

El empresario Joshua Franco, de 34 años, dijo hace unos días, que tuvo un romance de dos meses con la abogada, a quien incluso planeaba regalarle un viaje a Brasil, el mismo país a donde ella viajó, y se habría encontrado con Márquez. “Si ella está mintiendo, que se haga responsable de sus acciones”, advirtió.

“Tengo pruebas fehacientes de que ella y yo manteníamos una relación. Lo sabía su entorno, lo sabía el mío porque yo le pedí que ella esté conmigo y aceptó. Hemos estado juntos en muchos lugares públicos” , dijo luego.

'Magaly TV la Firme' expuso el récord migratorio de Génesis y Kike, confirmando que ambos viajaron a Brasil y se habrían hospedado en el mismo hotel

Franco aseguró que su romance habría ocurrido poco después de ella terminara con Kike Márquez por infidelidad de él.

¿Génesis Tapia seguirá viajando con Kike Márquez?

Por su parte, Génesis dijo en sus redes sociales que se defendería de las acusaciones, publicando incluso un feroz mensaje contra Joshua, asegurando que sus declaraciones corresponden a una estrategia de marketing para su negocio.

De otro lado, la empresaria dijo finalmente que la seguirán viendo con su expareja, con quien ya tiene tres hijos. “Tenemos una muy buena relación de padres”, sentenció.