La exbailarina y ahora abogada Génesis Tapia reveló que ha exigido a su expareja, el empresario Kike Márquez, llevar una terapia psicológica para que continúe viendo a sus hijos de forma regular, sin restricciones judiciales.

Mediante sus redes sociales, Tapia aseguró que busca una buena relación de co-paternidad con Marquez, incluso a pesar de la supuesta infidelidad cometida, tras ser captado ingresando a hoteles de Lima con Lourdes Morales, una joven de 18 años.

“Yo he conversado con él y le he pedido que se trate por él, para que pueda seguir teniendo la libertad de ver a sus hijos todos los días y no tener que ponerle un régimen de visitas más estricto” , señaló la abogada, para luego indicar que el empresario no ha dejado de ver a sus retoños.

Por otro lado, Génesis mencionó que sus hijos reciben apoyo psicológico debido a la separación familiar: “He solicitado tratamiento psicológico en el colegio, para todos, para los cuatro que van al mismo colegio. Gracias a Dios, el colegio al que van es muy completo y está siguiendo un proceso, pero como lo ven todos los días, no les ha chocado eso”, dijo “[...] Como marido me falló, como esposo me falló, pero no ha fallado como padre”, finalizó.

Kike Márquez confesó infidelidad previo al ampay de Magaly Medina





Génesis Tapia también reveló que su esposo le confesó la infidelidad antes de que se emitiera el ampay en el programa de Magaly Medina. “Antes del ampay, él vino llorando porque ya le habían dicho que iba a salir y vino a contarme todo”, detalló. Sin embargo, dejó claro que su decisión de separarse está tomada, a pesar de los intentos de Márquez por reconciliarse.

“Hasta el día de hoy nunca ha dejado de buscarme y de traerme prueba tras prueba y demostrarme que quiere hacer las cosas distintas. Él no ha parado de pedir perdón, lo ha intentado hacer públicamente, no ha dejado un día de hacerlo, lo hace todo el tiempo”, enfatizó.