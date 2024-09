Tras un prolongado silencio en redes sociales sobre el caso de Andrés Hurtado, la presentadora de espectáculos Magaly Medina salió al frente para marcar distancia de su colega y aseguró que no los une ninguna relación amical. “¿Cuándo a Chibolín lo han visto cenando conmigo?”, dijo al iniciar su programa.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la conductora de espectáculos aclaró que no mantiene ningún vínculo con el polémico presentador de televisión. Asimismo, reafirmó que eran “enemigos” hasta que sus hijas la convencieron de hacer las paces.

“¿Cuándo a Chibolín lo han visto cenando conmigo en un restaurante? ¿Cuándo me han visto pasando un fin de semana con Chibolín? Por Dios. La ignorancia tiene un límite”, aseguró.

“A mí no me interesa defenderlo, con él he tenido una enemistad larga, de muchos años. Cuando todo el mundo lo soboneaba, yo era la única en televisión abierta que le decía todas sus cosas. Sus hijas han sido las que han aplacado estas diferencias, pero eso no me hace su amiga”, añadió Medina.

Asimismo, Magaly Medina recordó que hace algún tiempo Andrés Hurtado le regaló una lujosa cartera, hecho que provocó diversos comentarios. “A mí no me pueden decir que me van a sobornar con una cartera”, precisó, aclarando que tras recibir este obsequio decidió sortearlo entre sus seguidores en redes sociales.

Andrés Hurtado se aleja de la TV

En la reciente emisión de “Porque hoy es sábado con Andrés”, el conductor Andrés Hurtado anunció que se alejará temporalmente de la televisión tras ser acusado por Ana Siucho, esposa de Edison Flores, de presunto tráfico de influencias y hasta coimas.

En su despedida, el conductor de televisión afirmó “que no utilizará” el tiempo de su programa para defenderse de estas imputaciones.

“Hoy sábado voy a despedirme temporalmente por unos dos o tres sábados, me tomaré un tiempo tan solo para dedicarme a los temas que están en cuestión porque no voy a tocar mi programa para ventilar casos”, dijo Hurtado.

Andrés Hurtado deja su programa#SábadoConAndrés para solucionar sus problemas legales. Menciona que espera regresar en tres semanas, luego de ser envuelto en una polémica con el tráfico de influencias en el Perú 👇🏼 pic.twitter.com/EymirC9eMA — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) September 8, 2024

Como se sabe, Andrés Hurtado fue acusado por Ana Siucho de haber recibido un millón de dólares para gestionar con la fiscal Luz Peralta la devolución de 100 kilos de oro incautado a Javier Miu Lei, primo de los hermanos Siucho Neira.

Ante esta denuncia, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), pidió al presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Juan Burgos, iniciar una investigación sobre el presunto vínculo entre Andrés Hurtado, y la fiscal especializada en delitos de activos, Elizabeth Peralta.