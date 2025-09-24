Ante los rumores que indicaban un segundo embarazo de Pamela Franco, la cantante ha salido al frente para desmentirlos, indicando que no se encuentra gestando un bebé junto a su actual pareja, el futbolista Christian Cueva.

En declaraciones para el programa de Latina TV, ‘Ponte en la cola’, la artista aclaró que su aumento de peso, que inició las especulaciones, responde a problemas de salud que le impidieron realizar ejercicio físico.

“Me subí de peso porque estuve un poquito mal de salud” , declaró Franco. “Esto no me permitió hacer ejercicios. Me descuidé un poquito en las dietas y todo, me he subido un poco de peso”, agregó.

Sin embargo, tras sus declaraciones, la cumbiambera publicó en sus redes sociales que había retomado sus rutinas de gimnasio. “Día de piernitas, enfocados”, escribió en sus historias de Instagram junto al entrenador que la asiste.

Pamela Franco retoma su rutina de ejercicios | Foto: Instagram

Devuelta en sus declaraciones para TV, la cantante enfatizó que, en caso desee volver a concebir un bebé, lo hará basándose en una decisión consciente y planificada. “Yo creo que si vuelvo a ser mamá, también tendría que ser un embarazo planificado”, sostuvo.

Además, fue consultada sobre la posibilidad de tener un hijo con Cueva, quien ya tiene tres y, según la madre de ellos, no estaría cumpliendo con sus obligaciones parentales. “No me atrevo a descartarlo tampoco, pero en este momento no es un tema a trata. No es una prioridad”, dijo.

A propósito de su romance con el mediocampista, quien ahora juega en la Liga ecuatoriana, Franco aseguró que, pese a la distancia, se encuentran “tranquilos” y trabajando para que su relación mejore con el tiempo.