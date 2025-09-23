Minutos de pánico son los que Pamela López vivió durante la noche del lunes, cuando al transitar por la Panamericana Sur en dirección a Lima, una de las llantas de su vehículo se reventó, dejándola varada en plena carretera junto a sus tres hijos.

Y es que, Pamela tenía una participación especial en ‘Habla Chino’, programa nocturno de Aldo Miyashiro para Willax TV. Fue el propio conductor quien informó del accidente de López, precisando que “no había pasado a mayores”.

Por su parte, la todavía esposa de Christian Cueva mandó un video a la producción del ‘show’, avisando del desperfecto de su auto y posterior imprevisto, mismo que le impedía llegar al canal para su entrevista.

“Miren dónde estamos. Nos acabamos de malograr en la carretera. Estoy con mis hijos aquí. Ay, Dios mío. No sé por qué nos está pasando todo esto” , dijo muy asustada y enfocando a los menores, quienes no entendían la situación.

Así quedó el neumático del auto de Pamela López

Las imágenes mostraron el auto de Pamela varado a un lado de la carretera, con el neumático trasero derecho reventado, en medio de la nada y con el riesgo de otros vehículos que transitaban a alta velocidad.

MÁS INFORMACIÓN: Pamela López admite que besó a Piero Arenas para darle celos a Christian Cueva

Horas antes, Pamela había anunciado en sus redes sociales que estaba en Ica, promocionando un parque acuático junto a su actual pareja, el cantante Paul Michael, de 26 años.

En relación con el accidente, Christian Cueva, futbolista y padre de los hijos de López, quien ahora juega en la liga ecuatoriana, no emitió ninguna declaración.

Pamela López y Paul Michael en Ica grabando una publicidad horas antes del accidente | Foto: Instagram