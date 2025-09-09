Pamela López, todavía esposa del futbolista Christian Cueva, admitió que besó al modelo y exchico ‘reality’ Piero Arenas como una forma de vengarse del deportista, con quien, en ese momento, tuvo una crisis matrimonial.

La trujillana, de 38 años, explicó que el incidente sucedió en una discoteca en Lince, en un momento de “desequilibrio emocional” tras una discusión con Cueva, indicando que trataba de olvidar al futbolista.

“Pensé que besar a alguien distinto me haría sentir mejor. Fue un impulso, una forma de mostrarme a mí misma que tenía control sobre mi vida”, comentó Pamela en declaraciones para ‘Ponte en la cola’.

Tras ello, aseguró que ella misma le contó a Cueva sobre el beso, provocando el enojo del futbolista, quien habría tratado de agredir al exchico ‘reality’.

“No me perdonó, me chantajeó. Inmediatamente, también él buscó a la persona con la que actualmente está”, dijo en referencia a Pamela Franco, novia del deportista.

Pamela López y Christian Cueva: ¿Han logrado una conciliación?

En su reciente declaración, Pamela López confirmó que ha llegado a un acuerdo con Christian Cueva sobre el régimen de visitas de los hijos que tienen en común.

“Por orden de la jueza no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, sostuvo en ‘Amor y Fuego’.

“Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, dijo López, realizando un primer depósito de manutención, pero que todavía queda pendiente el monto de pensión alimenticia y su divorcio.