Las disputas entre Pamela López y Christian Cueva siguen generando revuelo. Esta vez, el tema de la pensión alimenticia ha provocado comentarios divididos luego de darse a conocer que la expareja de ‘Cuevita’ reveló que está solicitando más de S/60 mil mensuales para sus hijos.

Según reveló Pamela López en una reciente entrevista, actualmente percibe S/12 mil mensuales, de los cuales S/8 mil son destinados íntegramente al pago de los colegios de los menores.

De esta manera, quedan solo S/4 mil restantes para cubrir los demás gastos, tales como vivienda, servicios, alimentación, recreación, salud, vestimenta y otros rubros básicos.

“Es verdad lo que comenta la doctora, pero nunca te dan lo que solicitas, así que no hay por qué alarmarse”, aclaró Pamela López tras las declaraciones de su abogada. De esta manera, se abrió un debate sobre la suma que debe asumir el futbolista como parte de su responsabilidad como padre.

Pamela López manda misil a Christian Cueva y Pamela Franco / Eduardo Cavero Sibille

Tras enterarse del elevado monto que pidió Pamela López, la presentadora de espectáculos, Magaly Medina, recurrió a su programa “Magaly TV, la firme” para dar su opinión al respecto.

“¡Wow! 60 mil soles mensuales! Pero qué, ¿ni que Cueva ganara un super dinero en Ecuador? Tendría que prestarse plata… Ni destinando el 60% de su sueldo llegaría a lo que piden”, señaló Medina.

Trujillana explica su situación con Christian Cueva. (Foto: Magaly TV: La Firme)

“No estamos hablando de Lionel Messi ni de Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de Christian Cueva. Hello, Christian Cueva”, agregó la presentadora de televisión en tono sarcástico.