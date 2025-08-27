En una breve declaración, el líder de la Orquesta Candela, Víctor Yaipén Jr., detalló los motivos de por qué, el novio de Pamela López, Paul Michael, se retiró de la agrupación, a pocos días de haber dado su primer concierto con ellos.

“Nosotros tratamos de tener un respeto al público, y definitivamente, los tiempos de Paul Michael no iban con los de nosotros, por eso cada uno decidió tomar su rumbo” , dijo Yaipén, al ser consultado en América TV.

CONOCE MÁS: Walter Yaipén conmueve al público al anunciar la muerte de su hermano Víctor en pleno concierto

No es la primera vez que el líder de la Orquesta Candela se pronuncia al respecto, días antes, también dijo que el motivo de su separación fue por descoordinaciones con el cantante, añadió: "nosotros ya tenemos lanzamientos listos y él tiene que estar 100% entregado".

Cabe mencionar que, tras su primer concierto con la Orquesta Candela, el novio de Pamela López fue criticado por un supuesto mal desempeño en el escenario, lo cual fue tomado como un motivo de su salida.

A pesar de la polémica, Victor Yaipén descartó una mala relación, reiterando que, a pesar de su salida, “le sigue deseand lo mejor y que son amigos”. “Mañana o pasado podemos volver a trabajar y creo que eso es simplemente cuestión de tiempo”, finalizó.