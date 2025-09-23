Este martes, la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, ícono del cine italiano de 1060, falleció “a los 87 años junto a sus hijo”, en Nemours, una localidad cerca de París, en Francia, donde solía vivir.

El anuncio fue realizado por su agente, Laurent Savry, en declaraciones para la AFP (Agencia francesa de prensa). “Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista”, comentó.

Nacida en Túnez, el 15 de abril de 1938, trabajó con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil y Sergio Leone, tomando papeles protagónicos en obras como "Fellini ocho y medio", “El gatopardo” o “Rocco y sus hermanos”.

Su carrera comenzó con un gran impacto en 1958, debutando con dos películas destacadas: “Goha, el simple”, junto a Omar Sharif, y "Rufufú", donde compartió pantalla con el icónico Marcello Mastroianni.

(ARCHIVO) | Actriz italiana Claudia Cardinale | (Foto de AFP) / STF

En su juventud, con solo 17 años, un giro del destino le dio un vuelco a su vida, ya que ganó el concurso “La italiana más bella de Túnez” a pesar de no ser candidata, y el premio fue un viaje al Festival de Cine de Venecia.

Allí, causó una gran impresión entre los directores. “Yo no quería dedicarme al cine, era mi hermana la que quería”, confesó en France Inter. Pero, como ella misma explicó, “insistieron tanto (...) que mi padre cedió”.

Su extensa carrera fue honrada con los más altos reconocimientos del cine europeo. En el Festival de Venecia, se llevó el Premio Pasinetti a la Mejor Actriz en 1984 por Claretta, de Pasquale Squitieri, y el León de Oro honorífico en 1993.

A estos se sumó el Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2002. Su legado cinematográfico es inmenso, con una participación en cerca de 150 largometrajes.

*Con información de AFP