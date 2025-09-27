El reconocido cantante Manuel Donayre, considerado una de las últimas grandes figuras de la música criolla peruana, regresará a Lima en octubre para celebrar sus 65 años de vida artística con un concierto especial.
Bajo el nombre de “Jarana Peruana”, el espectáculo se realizará el próximo 31 de octubre en el Teatro Peruano Japonés, coincidiendo con la celebración del Día de la Canción Criolla. Las entradas disponibles en Ticketmaster.
Donayre, apodado El Diamante Negro del Perú por su singular timbre de voz y calidad interpretativa, ofrecerá un recorrido por lo mejor de su repertorio de música criolla y afroperuana, siendo acompañado por un selecto grupo de músicos y una coreografía con bailes típicos peruanos.
El intérprete de éxitos como “Cuando llora mi guitarra”, “Muñeca rota”, y “Secreto”, mantiene una carrera impecable que inició a los 10 años de edad.
Actualmente, el cantante reside en Indianápolis (Estados Unidos), desde donde ejerce como embajador de la música peruana. Pese a la distancia, regresa al país cada vez que su agenda lo permite.
Manuel Jesús Donayre Aguilar nació el 24 de noviembre de 1949 en San Luis de Cañete. Su talento fue descubierto por Nicomedes Santa Cruz. En 1973, participó en la grabación del primer álbum de la legendaria agrupación Perú Negro.
Detalles del concierto:
- Fecha: Martes 31 de octubre
- Hora: 8:00 p. m.
- Lugar: Teatro Peruano Japonés
- Entradas: Disponibles en Ticketmaster
