El cantante Johnny Sky, una de las voces más románticas de la bachata y estrella del género, será el encargado de abrir el concierto que Prince Royce ofrecerá en el escenario Arena 1, el próximo 1 de octubre. Todavía hay entradas disponibles en Ticketmaster, con un descuento del 40% con tarjetas BCP.

Johnny Sky es un cantante de pop y bachata conocido por grandes éxitos como “Quiéreme”, “One More Night”, “Only You”, “Call on Me”, “Dime cómo se siente”, “Sudor y Calor”, “30 Minutos”, entre otros.

Actualmente, Sky es reconocido como uno de los principales artistas de la bachata, género con el que ha logrado posicionarse en las principales listas internacionales y conseguir diversas nominaciones.

Johnny Sky será el encargado de abrir el show de Prince Royce en Lima. (Foto: Instagram)

La visita de Johnny Sky se da en el marco del próximo concierto que ofrecerá Prince Royce en Perú, como parte del “Eterno Tour”.

El ídolo romántico, conocido por himnos como “Corazón sin cara”, “La carretera”, “Recházame”, “Darte un beso” y “Sensualidad”, volverá a nuestro país para promocionar “Eterno”, su más reciente álbum, en el que versiona clásicos The Beatles, Bee Gees, Backstreet Boys, Elvis, entre otros, a ritmo de bachata.

Prince Royce ofrecerá un concierto especial en Lima el próximo 1 de octubre. (Foto: Instagram)

En los últimos 15 años, Prince Royce se ha convertido en el ídolo global de la bachata, con 22 números 1 en la radio, 25 Premios Billboard de la Música Latina, 21 Premios Lo Nuestro, 21 Premios Juventud, 9 Latin American Music Awards y 15 nominaciones al Latin Grammy.

El artista cuenta con más de 80 millones de seguidores en redes sociales, ha vendido más de 10 millones de álbumes en todo el mundo y su música ha acumulado más de 14 mil millones de streams globales.