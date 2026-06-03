Las cafeterías de especialidad continúan ganando protagonismo en la escena gastronómica peruana y los Premios Somos 2026 reconocerán a la mejor entre 15 propuestas que han transformado la forma de consumir café en el país. Más allá de ofrecer una bebida, estos espacios apuestan por una experiencia completa que incluye granos de origen, métodos de extracción artesanales, tostado propio y una conexión más cercana con los productores cafetaleros del Perú.

El crecimiento de las cafeterías de especialidad ha impulsado una mayor valoración del café peruano tanto a nivel local como internacional. Muchas de estas propuestas trabajan directamente con pequeños productores de regiones como Cusco, Cajamarca, Junín y Amazonas, priorizando prácticas sostenibles y destacando perfiles de sabor únicos en cada taza. Además, la preparación del café ha pasado a ser parte central de la experiencia, con métodos como V60, Chemex, prensa francesa y espresso de autor que atraen a un público cada vez más interesado en conocer el origen y proceso del producto.

La nominación en los Premios Somos 2026 también refleja cómo las cafeterías se han convertido en espacios culturales y de encuentro. Varias de ellas combinan café de alta calidad con panadería artesanal, pastelería de autor y ambientes diseñados para compartir, trabajar o disfrutar de una pausa en medio de la ciudad.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría cafetería de especialidad de los Premios Somos 2026:

Artidoro Rodríguez Café

Dirección: Av. Benavides 1917, Miraflores

Ciclos Café

Dirección: Berlín 147, Miraflores

Cofaine

Dirección: Av. Universitaria 6022, Comas

D’Sala Caffè

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1063, Miraflores

Elevaria Café & Tostaduría

Dirección: Jr. San Martín 543, Trujillo

Florencia y Fortunata

Dirección: Procuradores 394, Cusco

Kafi Wasi

Dirección: Santa Catalina 204, Arequipa

MamaQuilla - Tostaduría

Dirección: Av. Manuel Valle 350, Pachacámac

Masamama

Dirección: Jerusalén 307, Arequipa

Monótono Coffee

Dirección: Av. Grau 203A, Barranco

Neira Café Lab

Dirección: Enrique Palacios 1074, Miraflores

Origen Tostadores de Café

Dirección: Av. Pedro de Osma 112, Barranco

Puku Puku

Dirección: Narciso de la Colina 297, Miraflores

Punto Café

Dirección: Av. Petit Thouars 5295, Miraflores

Three Monkeys Coffee

Dirección: Triunfo 338, Cusco

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.