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Conoce las cafeterías de especialidad nominadas a los Premios Somos.
Conoce las cafeterías de especialidad nominadas a los Premios Somos.
Por Alejandra Garboza

Las cafeterías de especialidad continúan ganando protagonismo en la escena gastronómica peruana y los Premios Somos 2026 reconocerán a la mejor entre 15 propuestas que han transformado la forma de consumir café en el país. Más allá de ofrecer una bebida, estos espacios apuestan por una experiencia completa que incluye granos de origen, métodos de extracción artesanales, tostado propio y una conexión más cercana con los productores cafetaleros del Perú.

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