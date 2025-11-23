El valor de la verdad EN VIVO | Sigue la presentación de Agatha Lys en el sillón rojo
Asimismo, Agatha Lys contará cuáles han sido sus predicciones más acertadas y qué personajes famosos acudieron a ella para conocer su futuro.
Agatha Lys contará ante Beto Ortiz cómo el abandono de su padre le afectó y marcó en la vida. Además, la también astróloga y periodista revelará que fue víctima de abuso.
“ Vidente, astróloga y tarotista con décadas de experiencia, conocida por sus predicciones que han estremecido al Perú y más allá. ¿Quieres saber qué revelará esta vez? Prepárate para su verdad”, se lee en el anuncio del programa compartido en Instagram.
Si no puedes verlo por TV también tienes la opción de sintonizar el espacio a través del canal de YouTube de 'El valor de la verdad'.
El programa que conduce el periodista Beto Ortiz comenzará a las 10 p.m. y será emitido por la señal de Panamericana TV (canal 5 de señal abierta).
La tarotista y astróloga peruana Agatha Lys es la nueva invitada a 'El valor de la verdad' en su edición de este domingo 23 de noviembre de 2025.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
La tarotista y astróloga peruana Agatha Lys es la nueva invitada a 'El valor de la verdad' en su edición de este domingo 23 de noviembre de 2025.