Feria Manya celebrará una nueva edición con temática de Stranger Things

La Feria Manya, edición Stranger Things, se realizará este 14 y 15 de febrero de 2026 en el Cercado de Lima con ingreso totalmente libre. El evento temático transportará a los asistentes al universo de la popular serie de Netflix con actividades interactivas, exhibiciones y espectáculos en vivo.

La propuesta incluye dioramas interactivos y una exhibición de artículos originales y coleccionables inspirados en la producción. Entre los espacios más llamativos estará la recreación del portal al Upside Down, custodiado por representaciones en vivo de Vecna y el Demogorgon.

El público también podrá tomarse fotografías junto a escenografías ambientadas en Hawkins, incluyendo las clásicas bicicletas que evocan la estética ochentera. La experiencia busca recrear fielmente el ambiente de la serie y ofrecer una visita inmersiva para fans de todas las edades.

Entre las actividades habrá karaoke temático y presentaciones de bandas tributo que interpretarán canciones emblemáticas como “Running Up That Hill”.

Además, se realizará un concurso de cosplay para premiar a los asistentes con mejores caracterizaciones.

La programación contempla conversatorios sobre teorías, personajes y curiosidades del lore de Stranger Things, dirigidos por especialistas y seguidores. Asimismo, los visitantes podrán acceder a una zona de merchandising oficial para coleccionistas.