Escuchar
(2 min)
Finn Wolfhard protagoniza una divertida parodia de "Stranger Things". (Foto: Captura de video)

Finn Wolfhard protagoniza una divertida parodia de "Stranger Things". (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Finn Wolfhard protagoniza una divertida parodia de "Stranger Things". (Foto: Captura de video)
Finn Wolfhard protagoniza una divertida parodia de "Stranger Things". (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

“Stranger Things” sigue generando de que hablar. Esta vez, el programa Saturday Night Live dedicó parte de su reciente episodio a una parodia del éxito de Netflix. Este divertido sketch contó con la participación de los actores Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin.

“Stranger Things”: actores de la serie protagonizan divertida parodia de Saturday Night Live
Televisión

“Stranger Things”: actores de la serie protagonizan divertida parodia de Saturday Night Live

“Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo”: la historia de “Cinescape” y su adiós tras 25 años
Historias

“Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo”: la historia de “Cinescape” y su adiós tras 25 años

Natalie Vértiz deja la conducción de “Estás en Todas” por “nuevas tareas y caminos”
Farándula

Natalie Vértiz deja la conducción de “Estás en Todas” por “nuevas tareas y caminos”

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
Famosos

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños