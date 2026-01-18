“Stranger Things”: actores de la serie protagonizan divertida parodia de Saturday Night Live

“Stranger Things” sigue generando de que hablar. Esta vez, el programa Saturday Night Live dedicó parte de su reciente episodio a una parodia del éxito de Netflix. Este divertido sketch contó con la participación de los actores Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin.

El episodio especial formó parte de la primera emisión del 2026 y sirvió como respuesta al fenómeno mundial que significó la última temporada de “Stranger Things”.

El segmento principal de la parodia se centró en burlarse de la especulación en internet sobre un supuesto episodio secreto de “Stranger Things”. Con un falso tráiler incluido, la parodia presentó múltiples spin-offs imaginarios como ‘Strangerous Minds’ o ‘The Wheeler Report’.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo and Caleb McLaughlin star in an SNL skit about potential ‘STRANGER THINGS’ sequel shows



“Remember that mysterious 9th episode the Internet was convinced existed? It didn’t but it does now!” pic.twitter.com/htQoBNe8G9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 18, 2026

En la parodia, los personajes regresan después del final oficial, ubicándose en lugares absurdos como Islandia, donde afirman que todo lo que se vio fue una ilusión creada por Vecna. El sketch juega con las teorías de los fans.

Además del sketch principal, la emisión incluyó un monólogo en el que Finn Wolfhard bromeó con su crecimiento personal y profesional desde que comenzó “Stranger Things” a los 12 años hasta su actualidad como adulto, con cameos sorpresa de sus excompañeros Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin protagonizan una divertida parodia de "Stranger Things". (Foto: Captura de video)

La parodia de “Stranger Things” en SNL ha generado diversas reacciones entre los fans, incluso porque contó con la participación especial del actor y comediante estadounidense Kenan Thompson.

Con esta sátira, Saturday Night Live volvió a utilizar su formato característico para comentar sobre fenómenos mediáticos actuales, mezclando referencias pop con comedia televisiva en un momento de transición para los protagonistas de “Stranger Things”.