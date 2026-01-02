Si creías que con el gran final de la popular serie “Stranger Things” todo había terminado para tu maratón de suspenso sobrenatural, te traigo noticias. Y es que los catálogos de Netflix y HBO Max incluyen diversos proyectos que capturan esa misma esencia de misterio, terror psicológico y atmósfera inquietante que definió a la producción de los hermanos Duffer. Entonces, si eres seguidor de Eleven y sus amigos, aquí te presento 5 series imprescindibles que sí o sí tienes que ver. ¡Presta atención!

Vale precisar que estas alternativas ofrecen narrativas envolventes, personajes memorables y mundos que mantienen al espectador atrapado... episodio tras episodio.

Por lo tanto, son perfectas para tu próxima maratón post-Hawkins.

LAS 5 SERIES QUE DEBES VER DESPUÉS DE “STRANGER THINGS”

1. “Dark” (2017-2020)

Empiezo la lista con “Dark”, una serie alemana que arranca con un aparente paralelismo narrativo con “Stranger Things”: una pequeña ciudad enfrenta la desaparición misteriosa de un menor.

¿De qué trata? La desaparición de un niño lleva a cuatro familias a una frenética búsqueda, mientras descubren un misterio que abarca tres generaciones.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. “IT: Welcome to Derry” (2025)

Como muchos sabemos, la novela “IT” de Stephen King inspiró de manera significativa la estética de “Stranger Things”. Por lo tanto, esta producción de la franquicia es de obligatorio visionado.

¿De qué trata? La serie nos traslada al Derry de 1962, donde un grupo de niños descubre el oscuro origen del aterrador payaso asesino Pennywise.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

3. “Archive 81″ (2022)

“Archive 81” es una adaptación del podcast homónimo de Marc Sollinger y Daniel Powell. Así, narra historias de rituales y misterios que mantienen la atmósfera inquietante del material original.

¿De qué trata? Un archivista acepta restaurar unas cintas de video y se ve enredado en el misterio que rodea la desaparición de una cineasta y el culto demoníaco que ella investigaba.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. " The Umbrella Academy " (2019-2024)

Si “Stranger Things” construye su núcleo emocional en la amistad de adolescentes enfrentándose a lo sobrenatural, “The Umbrella Academy” desplaza ese eje hacia la familia disfuncional.

¿De qué trata? Reunidos por la muerte de su padre, hermanos distanciados con poderes extraordinarios destapan secretos perturbadores... y una amenaza inminente contra la humanidad.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. " Locke & Key " (2020-2022)

Cierro la lista con “Locke & Key”, una serie compuesta por tres temporadas que mantienen un ritmo creciente de revelaciones... hasta concluir con un giro impactante.

El póster de "Locke & Key", producción basada en la serie de cómics del mismo nombre de Joe Hill y Gabriel Rodríguez (Foto: Netflix)

¿De qué trata? Tras el asesinato de su padre, tres hermanos se mudan con su madre al hogar donde él creció: una mansión repleta de llaves mágicas que guardan poderes y secretos.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

