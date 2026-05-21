El desenlace de “Chainsaw Man” no se quedó solo en aquel panel con “The End!”, el cual encendió la conversación en redes sociales. Resulta que el recorrido del manga se cierra de forma definitiva en el tomo recopilatorio número 24, el último de la obra de Tatsuki Fujimoto. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, en las siguientes líneas, te cuento cuándo se lanza su volumen final, qué trae de nuevo, qué significa para la conclusión de la historia y en qué lugar se ubica dentro de la franquicia.

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Vale precisar que la serialización del manga terminó con el capítulo 232, que se presentó como la despedida total de la Parte 2 y dejó a muchos lectores divididos entre la emoción y la frustración.

Este se publicó a finales de marzo del 2026 y, a nivel de historia, funciona como conclusión del arco de la “Academy Saga”, con un cierre explícito en la última página.

Así, ahora toda la atención la tiene el tomo recopilatorio: el famoso volumen 24, que llega después de casi ocho años de publicación y más de 35 millones de copias vendidas a nivel global.

¿CUÁNDO SE LANZA EL VOLUMEN 24 DE “CHAINSAW MAN”?

El listado oficial de Shueisha en el sitio s-manga fija el lanzamiento del volumen 24 de “Chainsaw Man” para el jueves 4 de junio del 2026 en Japón, con un precio referencial de 572 yenes y un total de 176 páginas.

Bleeding Cool, por su parte, detalla que la edición en inglés de Viz Media llegará de manera escalonada y que los tomos 23 y 24 en ese idioma se esperan hacia el 2027.

Por otro lado, hasta el momento, todavía no hay una fecha de publicación revelada para las ediciones latinoamericanas o españolas.

¿QUÉ CONTIENE EL VOLUMEN 24 DE “CHAINSAW MAN”?

El volumen 24 de “Chainsaw Man” recopila los capítulos 223 al 232, es decir, los diez episodios finales de la Parte 2, con un recuento interno de aproximadamente 159 páginas de historia.

A partir de ese cálculo, nace un detalle clave para los fans: el listado de s-manga marca 176 páginas totales, lo que deja entre 10 y 12 páginas “libres”.

De acuerdo con CBR, esas páginas adicionales podrían traducirse en material nuevo, entre ilustraciones especiales y, muy posiblemente, un pequeño epílogo que expanda lo visto en el texto original.

Ahora, la expectativa está puesta en cuánta claridad aportarán esas páginas extra respecto al destino de Denji, a su relación con Asa y, sobre todo, al papel definitivo de Pochita dentro del cierre.

¿POR QUÉ LA PORTADA DEL VOLUMEN 24 DE “CHAINSAW MAN” HA GENERADO DEBATE?

Al cierre de esta nota, el volumen 24 de “Chainsaw Man” todavía no tiene portada revelada en los canales oficiales de Shueisha, donde el tomo figura con imagen pendiente o “TBA”.

Por supuesto, esta situación ha generado la preocupación del fandom, que ve extraño que el tomo final siga sin una portada pública tan cerca de su salida a la venta.

Y tú, ¿crees que la ilustración oficial saldrá pronto?

La portada del volumen 23 del manga "Chainsaw Man" de Tatsuki Fujimoto está protagonizada por Pochita en su imponente e implacable forma de Demonio Motosierra Negro (Foto: Jump Comics)

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