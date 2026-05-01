“Chainsaw Man - la película: arco de Reze” (en inglés: “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc") llegó a Crunchyroll el pasado jueves 30 de abril del 2026 y tiene un nuevo desafío por delante. Y es que la cinta, que superó los 100 millones de dólares en la taquilla mundial y rompió récords en varios mercados, ahora busca destronar a “Suzume” como el filme más valorado por los usuarios de la plataforma. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

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Vale precisar que “Chainsaw Man - la película: arco de Reze” es una secuela directa de la primera temporada del anime y retoma los eventos tras el enfrentamiento contra Katana Man.

Resulta que, en esta producción, Denji forma parte de los Cazadores de Demonios de la División Especial 4.

Entonces, tras una cita con Makima, la mujer de sus sueños, él se refugia de la lluvia en una cabina telefónica y conoce a Reze, una misteriosa chica que trabaja en una cafetería y comienza a coquetear con él.

De esta manera, lo que parece un romance inocente pronto revela secretos que alterarán por completo el destino de nuestro protagonista.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿QUÉ RÉCORD BUSCA ALCANZAR “CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: ARCO DE REZE”?

De acuerdo con @AnimeSpotlightt en X, el objetivo es claro: superar las casi 62,000 valoraciones que acumula “Suzume” en Crunchyroll.

Y es que ese número convierte a esta última cinta en el filme más valorado de la plataforma por cantidad de votos de usuarios.

Actualmente, “Chainsaw Man - la película: arco de Reze” ya cuenta con más de 31,500 calificaciones, lo que representa poco más de la mitad del registro que ostenta “Suzume”.

Cabe resaltar que este tipo de récord mide el nivel de participación y ‘engagement’ de la comunidad.

En ese sentido, si bien ambos títulos comparten la misma puntuación promedio de 4.9 estrellas, la diferencia está en la cantidad de personas que se tomaron el tiempo de dejar su valoración.

¿DE QUÉ TRATA “SUZUME”?

“Suzume” es una película de animación japonesa dirigida por Makoto Shinkai, el mismo cineasta detrás de “Your Name” y “Weathering with You”.

La historia sigue a Suzume Iwato, una joven de 17 años que vive en un pueblo tranquilo de Kyushu y conoce a un misterioso viajero que busca puertas abandonadas.

Así, cuando Suzume abre una de esas puertas en unas ruinas en la montaña, libera una fuerza que comienza a causar desastres por todo Japón.

Desde allí, la protagonista emprende un viaje a través del país para evitar más catástrofes.

Todo esto mientras la trama combina elementos de fantasía, drama y aventura con una profunda reflexión sobre el duelo y la memoria colectiva.

¿POR QUÉ “SUZUME” TUVO TANTO ÉXITO?

“Suzume” recaudó más de 320 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que la convirtió en una de las películas de anime más exitosas de los últimos años.

Además, su animación de alta calidad, la banda sonora a cargo de RADWIMPS y la narrativa que mezcla lo íntimo con lo épico ayudaron a consolidar su éxito con el paso del tiempo.

El póster de "Suzume", película del director Makoto Shinkai que se desarrolla a lo largo de 122 minutos de metraje (Foto: TOHO)

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