A pesar de que no todos están conformes con el final de “Stranger Things”, los fanáticos de la popular serie de Netflix creada por Matt y Ross Duffer están emocionados por el anuncio de que se producirá un spin-off ambientado en otra década y en un lugar diferente a Hawkins, y que presentará a nuevos personajes. De hecho, los hermanos Duffer revelaron que un elemento que apareció en el último episodios de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown será clave para el nuevo proyecto: la roca que el pequeño Henry Creel encuentra en el maletín del científico.

El octavo episodio de la última temporada, mientras Vecna (Jamie Campbell Bower) se enfrenta a un recuerdo traumático al entrar a la cueva para capturar a Holly (Nell Fisher), Derek (Jake Connelly) y los otros niños, se revela lo que el científico desordenadamente escondía en su maletín: una roca con partículas del Azotamentes.

A pesar de las advertencias del científico, quien le grita: “Te consumirá”, Henry toca la piedra y se deja consumir por el Azotamentes. De esa manera consigue sus poderes y empieza un camino sin retorno. Jamie Campbell Bower indicó a Tudum que la misteriosa roca es “la razón por la que perdió su juventud, su infancia, su amor, su corazón”. Pero ¿por qué es clave para el spin-off de “Stranger Things”?

¿POR QUÉ LA ROCA CON PARTÍCULAS DEL AZOTAMENTES ES CLAVE PARA EL SPIN-OFF DE “STRANGER THINGS”?

En una entrevista con Variety, los hermanos Duffer explicaron varios momentos del último episodio. Cuando les preguntaron por la roca que Henry encontró en el maletín del científico, no quisieron revelar muchos detalles debido a que está relacionado en el spin-off que están planeando.

“Sí, un spinoff. Nos dejaste atrapados. Qué fastidio. Quiero explicarlo, porque las expectativas de la gente van en ciertas direcciones: el spinoff profundizará en eso (la roca) y lo explicará, y lo entenderán. Pero es una mitología completamente diferente. Así que no es una exploración profunda del Azotamentes ni nada por el estilo. Es muy fresco y muy nuevo, pero sí, resolverá algunos cabos sueltos”, aseguró Matt.

Por su parte, Ross señaló que, “empezaremos a trabajar en ello de nuevo el lunes. Hemos estado trabajando en ello de vez en cuando. Nos tomaremos unos días libres.” También aseguró que se centrará en nuevos personajes y se ambientará en una nueva ciudad.

“Mi parte favorita de la serie es trabajar en ella. No es estrenarla; es simplemente estresante, sin importar cómo salga. Quizás sea la parte que menos me gusta del proceso. Me gusta la parte creativa. Me gusta crearla. Así que estamos muy emocionados, y es muy emocionante trabajar desde cero: personajes completamente nuevos, nueva ciudad, nuevo mundo, nueva mitología”, compartió Matt Duffer.

¿El Azotamentes controla a Vecna?

Cuando Will (Noah Schnapp) ve los recuerdos de Henry a través de la mente colmena, intenta convencerlo que también es una víctima del Azotamentes y que puede luchar contra eso que lo controla. Sin embargo, Henry asegura que el Desuellamentes no lo controla y que él eligió unirse a él en lugar de resistirse.

“Aunque está conmocionado al ver este recuerdo, está demasiado perdido como para volverse contra el Azotamentes”, aseguró Ross Duffer a Tudum. “Queríamos dejar en manos del público si el joven Henry eligió esto o si simplemente fue el Azotamentes quien lo controló de principio a fin. Pero, en última instancia, adónde va Henry, no importa, porque al final elige el bando del Azotamentes”.

