El viaje de casi una década de “Stranger Things” llegó a su fin el 31 de diciembre de 2025 con una muerte conmovedora y una teoría esperanzadora. Aunque la historia de Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Nancy (Natalia Dyer) y el resto de personajes principales llegó a su fin tras su enfrentamiento contra Vecna ​​(Jamie Campbell Bower), el último episodio de la serie de Netflix dejó algunas preguntas sin resolver.

La principal se relaciona con el destino de Once. En el octavo capítulo de la quinta temporada, Eleven decide seguir el plan de Kali (Linnea Berthelsen) para evitar que la Dra. Kay (Linda Hamilton) logre reactivar el programa del Dr. Brenner. Cuando Murray (Brett Gelman) activa el temporizador de la bomba, ella no sale con el resto, se queda en el Upside Down, decidida a desaparecer junto con esa dimensión.

No obstante, en la escena final de “Stranger Things”, Will, Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink) y Mike terminan su última campaña de Dungeons & Dragons. Durante esa última partida, Mike relata una historia esperanzadora, que incluye a Kali creando una ilusión para que Eleven lograra escapar del Upside Down sin alertar a la Dra. Kay. Tras escuchar esa teoría, él y sus amigos deciden creer que Once logró sobrevivir y se esconde lejos para finalmente tener una vida feliz. Entonces, ¿Eleven está viva?

Eleven (Millie Bobby Brown) decidió sacrificarse para evitar los experimentos de la Dra. Kay en el último episodio de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

ELEVEN ¿REALMENTE MURIÓ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “STRANGER THINGS”?

En conversación con Tudum, los hermanos Duffer revelaron que eligieron ese final para permitir que los fanáticos decidieran lo que sucede con Eleven. “Ella sigue viva en sus corazones, sea real o no”, aseguró Ross.

Durante una entrevista con Variety, los creadores de “Stranger Things”, la exitosa serie de Netflix, hablaron sobre cómo decidieron el destino ambiguo de Eleven. “Once representa, en muchos sentidos, la magia de la infancia. Y sabíamos que, para que nuestros hijos pudieran crecer, la magia tenía que abandonar Hawkins. Nunca habíamos escrito una versión donde Once estuviera en ese sótano. Nunca iba a ser tan simple ni tan fácil. Se trataba de encontrar la manera de crear un final que no fuera tan simple, pero también agridulce, y que hubiera esperanza”, señaló Ross.

“Desde la perspectiva del personaje, no de la temática, tuvimos muchos debates en la sala de guionistas sobre qué íbamos a hacer con Once. Y luego intentamos plasmar en pantalla todo lo que hablábamos en la sala. Así que el discurso de Hopper a Once expresaba lo que decía mucha gente en la sala. Y lo que Kali le decía expresaba la otra versión del argumento.”, explicó Matt.

Asimismo, agregó. “La pregunta era: ¿cuál de esas opciones elegiría Once? Y si tú, como Mike y los demás, decides creer que está viva en algún lugar, entonces ella eligió algo intermedio. Pero sea como sea, es un acto completamente altruista y heroico por parte de Once. Es decir, has visto a todas esas mujeres embarazadas, y cuántos niños nacerán, potencialmente, con su sangre, cómo se desarrollará el ciclo y cuántos otros niños pasarán por lo que ella pasó. Y ella se está asegurando de que eso no vuelva a suceder."

Mike (Finn Wolfhard) se imagina que Eleven logró escapar y se esconde en un pueblo lejano en el último episodio de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

